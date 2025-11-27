最心碎相簿！香港大火51人當場死亡 家屬排隊看「遺體照」指認

罹難者家屬27日在火場外難掩悲痛情緒。（彭博）

香港大埔宏福苑發生的世紀惡火，隨著火勢受控，最殘酷的真相逐漸浮現。當局證實，在目前已知的55名罹難者中，有多達51人是「當場死亡」，根本來不及逃出火場。由於遺體眾多且部分難以辨識，警方安排家屬透過翻閱「遺體照片」進行指認。現場一本本分門別類的相簿，成為家屬心中最沉重的痛，哭喊聲此起彼落，場面令人鼻酸。

據綜合港媒報導，為了加快確認死者身分，警方在廣福社區會堂設立認屍中心。據現場協助的街坊透露，當局將罹難者遺體拍照後，依性別整理成「男、女」兩本相簿，每本約有30至40張照片。下午3時起，約5、60名心急如焚的家屬在場外排隊等候，氣氛凝重。

認屍過程極度殘忍。家屬必須逐一翻閱這些照片，試圖從燒傷、燻黑的遺體中辨認摯愛。部分照片貼有發現遺體的單位號碼，但也有不少照片「未註明位置」，顯示死者可能是在逃生途中倒臥於走廊或樓梯間。有家屬在翻閱後確認噩耗，當場情緒崩潰，需由親友攙扶才能勉強離開；也有人翻遍照片仍未見親人，雖暫鬆一口氣，卻又陷入失蹤不明的焦慮輪迴。

消防處在下午的記者會上披露了令人戰慄的數據：在目前確認的死者中，有51人是在火場內被發現時已無生命跡象，僅4人是送醫後不治。這意味著絕大多數罹難者在火勢失控的瞬間，就被濃煙與烈焰封死逃生路，最終陳屍家園。

儘管搜救工作持續，但災情仍未見底。最先起火的宏昌閣中，一名6個月大的女嬰何梓甄與祖母至今生死未卜；宏泰閣也有一名5歲女童與外傭失聯。無數家屬徹夜奔走於災場與各大醫院，卻始終等不到一通報平安的電話。

李家超親赴視察 臉色凝重

面對這起香港自1962年以來最慘重的火災，特首李家超下午3時許身穿反光背心親赴宏福苑視察。他在民政及青年事務局局長麥美娟等人陪同下，聽取消防人員匯報，神情極度凝重。李家超隨後宣布，將立即安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料安全，試圖在巨大民怨爆發前亡羊補牢。

香港特首李家超（右二）27日前往威爾斯親王醫院探視宏福苑大火的傷者。（路透）

