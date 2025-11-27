太狂！紐約地鐵搖身變感恩節餐廳 乘客一上車驚見滿桌佳餚

一群民眾將紐約地鐵的兩節車廂佈置成感恩節餐廳，並擺出豐盛佳餚，邀請乘客一同享用。（截自Tiktok／subwaycreaturesofficial）

紐約地鐵上演溫馨一幕，一群民眾將兩節車廂佈置成感恩節餐廳，並擺出豐盛佳餚，邀請乘客一同享用；這場由民眾自發舉辦的「地鐵感恩節派對」，展現出紐約獨有的創意與熱情。

《紐約郵報》報導，一群熱心民眾昨天將開往布魯克林L線地鐵兩節車廂改造成臨時餐廳，邀請陌生乘客共享火雞與各式傳統料理，舉辦一場「友誼感恩節」（Friendsgiving）。乘客們一踏入車廂，便能看到鋪著桌巾的長桌、各種美食以及以金色流蘇與仿真植栽妝點的扶手，讓人一時忘記身處在紐約最繁忙的地鐵系統。

現場氣氛熱烈，乘客隨著音樂隨性起舞。儘管紐約地鐵向來因衛生問題備受批評，但志工們嚴格維護食物衛生，隨時注意乘客是否有不衛生的行為。而每當列車急煞時，眾人會合力穩住餐桌，避免食物滑落；主辦方也大方提供打包袋，讓乘客把剩菜帶回家，延續這場移動饗宴的溫度。

這樣的地鐵感恩節派對已逐漸成為紐約的傳統。2019年的感恩節派對由脫口秀主持人路易斯（Jodell Lewis）發起，他坦言之所以選在地鐵上舉辦，是因為通勤時常感到「心情沈悶」；路易斯表示，他想向外地人證明，「這座城市充滿人情味」。這種超現實卻暖心的慶祝方式，展現了紐約人獨有的創意與城市凝聚力。

