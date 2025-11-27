為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    太狂！紐約地鐵搖身變感恩節餐廳 乘客一上車驚見滿桌佳餚

    2025/11/27 17:52 即時新聞／綜合報導
    一群民眾將紐約地鐵的兩節車廂佈置成感恩節餐廳，並擺出豐盛佳餚，邀請乘客一同享用。（截自Tiktok／subwaycreaturesofficial）

    一群民眾將紐約地鐵的兩節車廂佈置成感恩節餐廳，並擺出豐盛佳餚，邀請乘客一同享用。（截自Tiktok／subwaycreaturesofficial）

    紐約地鐵上演溫馨一幕，一群民眾將兩節車廂佈置成感恩節餐廳，並擺出豐盛佳餚，邀請乘客一同享用；這場由民眾自發舉辦的「地鐵感恩節派對」，展現出紐約獨有的創意與熱情。

    紐約郵報》報導，一群熱心民眾昨天將開往布魯克林L線地鐵兩節車廂改造成臨時餐廳，邀請陌生乘客共享火雞與各式傳統料理，舉辦一場「友誼感恩節」（Friendsgiving）。乘客們一踏入車廂，便能看到鋪著桌巾的長桌、各種美食以及以金色流蘇與仿真植栽妝點的扶手，讓人一時忘記身處在紐約最繁忙的地鐵系統。

    現場氣氛熱烈，乘客隨著音樂隨性起舞。儘管紐約地鐵向來因衛生問題備受批評，但志工們嚴格維護食物衛生，隨時注意乘客是否有不衛生的行為。而每當列車急煞時，眾人會合力穩住餐桌，避免食物滑落；主辦方也大方提供打包袋，讓乘客把剩菜帶回家，延續這場移動饗宴的溫度。

    這樣的地鐵感恩節派對已逐漸成為紐約的傳統。2019年的感恩節派對由脫口秀主持人路易斯（Jodell Lewis）發起，他坦言之所以選在地鐵上舉辦，是因為通勤時常感到「心情沈悶」；路易斯表示，他想向外地人證明，「這座城市充滿人情味」。這種超現實卻暖心的慶祝方式，展現了紐約人獨有的創意與城市凝聚力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播