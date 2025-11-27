韓製火箭「世界號」再發射成功 首度採官民合作

南韓政府27日證實，首枚由民間主導研製的運載火箭「世界號」當天發射成功。（路透）

南韓科技副總理兼科學技術情報通信部部長裴慶勳今（27）日宣布，南韓首枚由民間主導研製的運載火箭「世界號」（Nuri，KSLV-II）凌晨發射成功，火箭搭載的人造衛星也已進入預定軌道運作。

韓聯社報導，裴慶勳27日在位於全羅南道高興郡的羅老宇航中心召開記者會、發布上述消息。他表示，「世界號」於南韓時間27日凌晨1時13分（台灣時間27日凌晨12時13分）發射升空，1時55分確認次世代中型衛星3號和地面站成功進行遠程電波通訊。

報導稱，本次發射首次以官民合作方式進行，韓華航太（Hanwha AeroSpace）負責火箭的製造及組裝，並參與南韓航空宇宙研究院（KARI）主導的發射作業。

據南韓宇宙航空廳（KASA）和航空宇宙研究院介紹，為觀測極光，「世界號」首次在夜間發射升空，並按照計劃順利完成飛行任務。次世代中型衛星3號及其所搭載的12顆立方衛星分離時，高度達601.3公里，滿足發射成功標準。

次世代中型衛星3號於1時55分許與南極世宗科學基地地面站成功進行遠程電波通訊，並確認衛星能夠正常運作；12顆小型立方衛星則將依序與地面站進行電波通訊。

這是「世界號」第4次發射、第3次發射成功；裴慶勳表示，這再次證明南韓具備自主太空運輸能力，且首度由官民攜手完成，是南韓航太事業自政府主導轉型至企業主導的重要里程碑。

裴慶勳強調，南韓政府將以此次發射成功為基礎，持續推動新世代火箭開發、月球探測、深空探索（Deep Space Exploration）等計畫，朝向「躋身世界第5大太空強國」目標邁進。

宇宙航空廳廳長尹寧彬也表示，南韓政府將在2027年前再進行2次「世界號」發射作業，同時研發性能升級的新世代火箭，不斷提升太空開發能力。

