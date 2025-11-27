為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    香港宏福苑大火消防指2點「不尋常」 港府：朝刑事方向調查

    2025/11/27 09:57 即時新聞／綜合報導
    香港新界大埔宏福苑昨日發生大火造成嚴重死傷，至今消防人員仍在持續救災。（美聯社）

    香港新界大埔宏福苑昨日發生大火造成嚴重死傷，至今消防人員仍在持續救災，當局指在搜救過程發現兩處不尋常的地方，包含大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布的燃燒速度比合規的物料猛烈許多，且在尚未被波及的大廈，也發現玻璃窗貼上發泡膠板，若遇熱也很容易蔓延。當局指根據初步調查顯示 「不排除刑事案件可能性」，強調將進行深入調查。

    香港大埔「宏福苑」26日爆發大火，火勢不僅迅速延燒7棟住宅大樓，到今晨更傳出有44人不幸罹難，針對這場五級惡火，保安局局長鄧炳強表示，消防處在救火過程發現兩個不尋常的地方。

    鄧炳強指出，大廈外牆的保護網、防水帆布及塑膠布在遭遇火災後，蔓延程度比合規格的物料遠遠猛烈且蔓延得快。而在唯一一棟未受大火波及的大廈內，也發現玻璃窗的通風位置被貼上發泡膠板，一旦遇熱很容易蔓延。對這兩處不尋常，鄧炳強表示將會朝刑事方向進行深入調查。

    新界北總區重案組指出，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除是讓火勢迅速蔓延的原因，質疑工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡，因此拘捕包含2名董事、1名工程顧問在內的3名負責人。

