    國際

    攀紐西蘭最高峰失足！ 美籍登山客、紐籍嚮導墜1500英尺罹難

    2025/11/26 14:20 即時新聞／綜合報導
    本月24日，2名登山客在攀登紐西蘭最高峰庫克山（見圖）時不慎墜谷。（美聯社）

    本月24日，2名登山客在攀登紐西蘭最高峰庫克山（見圖）時不慎墜谷。（美聯社）

    本月24日，2名登山客在攀登紐西蘭最高峰庫克山（Mount Cook，又稱奧拉基山）過程中墜谷。紐西蘭警方26日證實遺體已被找到，其中1人是美國公民，另1人則是紐西蘭籍嚮導。

    路透報導，2名罹難男子是4人登山團的成員，該團由2名紐西蘭嚮導和2名遊客組成，其於24日稍晚前往攀登海拔3724公尺的庫克山，不慎自山脊墜落至山峰西側。警方尚未公布罹難者姓名。

    有關當局24日晚間11時20分左右接獲通知，搜救隊並於25日凌晨找到了登山團中的2名成員，均平安未受傷；直升機連夜在周邊山域搜索，25日上午7時確認2名失蹤登山客罹難，遺體則在當天中午前後被發現。

    坎特布里奧拉基地區（Canterbury Aoraki Area）指揮官沃克（Vicki Walker）督察在聲明中表示，「現在我們可以將2名男子送回他們的家人身邊。……我要感謝所有參與救援和善後工作的人員。這段時間非常艱難，尤其是對2名登山客的家屬及其社區來說。」

    沃克證實其中1名登山客是美國公民；紐西蘭山地安全委員會（New Zealand Mountain Safety Council）發布聲明稱，另名罹難者是經國際認證的專業登山嚮導，為「嚮導界備受尊敬和重視的成員」。

    搜救飛行員吉（Nigel Gee）告訴當地新聞媒體1News，2名登山客墜谷時以繩索互相連接，「他們都滑倒了，可能跌落約1500英尺（約457.2公尺）。」

    2000年至今，共有數十名登山客在庫克山喪生，當地落石相當頻繁，高海拔地區也經常發生雪崩。庫克山周邊、以山脈和冰川聞名的國家公園也有數十人喪生。

    搜救飛行員吉告訴當地新聞媒體1News，2名登山客墜谷時以繩索互相連接。（路透）

    搜救飛行員吉告訴當地新聞媒體1News，2名登山客墜谷時以繩索互相連接。（路透）

