    首頁 > 國際

    中客減少也不怕！京都嵐山擠爆 餐廳老闆：業績零影響

    2025/11/25 15:13 即時新聞／綜合報導
    日本京都嵐山竹林小徑觀光客絡繹不絕。（法新社資料照）

    日本京都在勤勞感謝之日連假（22日至24日）迎來大量觀光客，儘管中國旅客因抵制風波明顯減少，但嵐山景區依舊人潮洶湧。

    根據《每日放送》報導，昨（24）日是日本3天連假的最後1天，在紅葉滿開、氣候舒適的加持下，京都嵐山「渡月橋」吸引海內外遊客爭相造訪，路口甚至排起長長人龍，警方必須協助疏導交通。

    當地另一知名景點「竹林小徑」也同樣擠滿遊客，先前竹林遭遊客塗鴉的問題曾引發關注，市府與居民決定先行砍除4株遭破壞的竹子並縮減可觸及範圍，後續若塗鴉狀況未改善，不排除擴大處置範圍。

    雖然今年11月是京都最重要的觀光旺季，但因首相高市早苗先「台灣有事」的發言，讓中國政府氣得跳腳，先後展開一連串抵制行動，並呼籲暫緩赴日旅遊。不過嵐山1間餐廳老闆透露，業績沒有受到衝擊，主要靠日本國內旅客與其他海外觀光客補上缺口。

    當地商店街會長也直言，今年日本旅客特別多，來自各國的遊客持續湧入，業者應趁此機會調整策略，不再依賴單一（中國）市場。

