白種元又出事！旗下新村食堂設立員工黑名單 移交檢方調查

在南韓被譽為「國民廚神」的白種元，先前爭議纏身一度中斷演藝活動，近來終於有新節目《南極的主廚》播出，不過，他打造的餐飲集團The Born Korea旗下韓式燒肉連鎖店新村食堂又傳出設立了員工黑名單，目前移交檢方調查。

據《東亞日報》報導，南韓國會議員、氣候能源環境與勞動委員會委員金素熙辦公室，今（25日）發布消息，指稱雇傭勞動部轄下首爾地方雇傭勞動廳江南分廳，已將The Born Korea此次涉及的案件交給檢方，並建議提出公訴。

據了解，The Born Korea涉嫌從2017年開始，在新村食堂店主網路社群提供「員工黑名單」，雇傭勞動部今年3月展開調查時，The Born Korea澄清相關公告欄是在某個經營者的要求下，於2022年5月開始設立，實際上並未採用。

The Born Korea表示，公司原先的目的是提醒其他店主有可能會遇到的問題，比方說會被某些員工威脅、惡意提告。不過，設立名單干預勞工就職的做法，已違反南韓《勤勞基準法》第40條規定，最高可判處5年有期徒刑或5000萬韓元（約新台幣106萬元）罰款。

