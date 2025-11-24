南韓濟州港口驚傳重大車禍 3人心臟驟停、10人受傷送醫

位於南韓濟州島東側的天津港，今（24）日下午發生一起重大車禍。（圖擷取自「MBCNEWS」YouTube）

南韓濟州今（24）日下午發生一起重大車禍，一輛廂客車從行駛期間，突然撞進港口旁的渡航候船室，導致3人心臟驟停，另外造成10人受到輕重傷，目前傷者以透過直升機、救護車送醫搶救。

綜合韓媒報，這起車禍發生在當地時間24日下午2點47分（台灣時間下午1點47分），地點則是位於濟州島東側的天津港（천진항）。根據濟州消防安全總部與警方指出，肇事駕駛是一名60多歲的駕駛，他駕駛的車輛先是突然撞入天津港等候室，接著一路衝到碼頭人行道追撞其他汽機車，最終撞上一根電線桿才停下，沿途導致不少民眾受傷。

報導指出，現場有3人被撞後心臟驟停，警消緊急出動直升機送醫急救，其中1人已恢復自主呼吸，另外2人還在救治中；其餘10人則分別受到輕重傷，被安排救護車送往醫院治療。目前警方正在調查事故原因，包括車輛是否突然加速。

