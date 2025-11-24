英法德修改美版和平計畫 涉及烏軍規模上限、領土讓渡等條款

《路透》報導指出，英國、法國與德國已共同擬定和平方案的修改版本，對於美版計畫提出多項修改，反對華府原案中關於烏軍規模上限與領土讓渡的相關敏感條款。圖為英國首相施凱爾（左）、法國總統馬克宏（中）及德國總理梅爾茨（右）。（法新社）

美國近日向烏克蘭提出一項烏俄戰爭28點和平方案，內容被認為是要求烏克蘭做出巨大讓步，引發國際關注，目前美烏官員正針對和平方案進行協調。《路透》報導指出，英國、法國與德國已共同擬定和平方案的修改版本，對於美版計畫提出多項修改，反對華府原案中關於烏軍規模上限與領土讓渡的相關敏感條款。

《路透》取得內部文件，此文件以美國版本和平方案為基礎，但英國、法國與德國對此逐項提出刪除或修改建議，針對烏克蘭軍隊的規模上限，歐版將其修改為「和平時期」上限為80萬人，而非美版方案所提的60萬人。此外，歐版方案還指出，有關烏俄領土交換的談判，將從目前烏俄接觸線開始，而不是像美版方案所暗示的，預先將烏克蘭某些地區視為「俄羅斯事實上的領土」

請繼續往下閱讀...

文件中也建議，美國應向烏克蘭提供類似「北約第五條款」的安全保障，並反對美國提議動用那些凍結在歐盟境內的俄羅斯資產。

內容指出，烏克蘭將獲得全面重建及財務補償，包括透過被持續凍結的俄羅斯資產來補償，直到俄羅斯完全賠償烏方損害為止。對比之下，美版方案則是建議將1000億美元的俄羅斯凍結資金投入一項「由美國主導的重建與投資烏克蘭計畫」，而美方將從該項目獲得50%利潤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法