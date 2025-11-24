為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美烏和平計畫有重大進展！魯比歐：川普很滿意

    2025/11/24 06:33 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐表示，旨在結束俄烏戰爭的會談取得了「巨大進展」。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐表示，旨在結束俄烏戰爭的會談取得了「巨大進展」。（美聯社）

    俄烏戰爭進入第4年，美國總統川普近日提出一項28點和平方案，內容被認為是要求烏克蘭做出巨大讓步，引發各國關注。美國與烏克蘭高層官員23日在瑞士日內瓦磋商，以調整這28點草案。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會後表示，這場旨在結束戰爭的會談取得了「巨大進展」，並稱這是「最富成效的、最有意義的一次」，已向川普匯報進度，川普相當滿意。

    綜合外媒報導，魯比歐23日在日內瓦對記者發表談話，稱讚烏克蘭對美國所支持的28點和平計劃「廣泛參與」，而該計劃被認為對俄羅斯有利。他說，會談的目標只有一個，即努力縮小分歧，「而今天我們已經以非常實質的方式實現了這一目標」。

    魯比歐指出，最終協議需要美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基的簽署，也需俄羅斯批准，他也補充，目前仍存在一些棘手問題，需要繼續努力解決。

    限烏克蘭週四前接受？魯比歐：可能會調整

    魯比歐強調，28點和平計畫仍在根據相關各方的意見不斷修改，當前情況「非常微妙」。在場CNN記者追問，烏克蘭方面是否已願意妥協，魯比歐則拒絕透露具體細節，僅稱這是一個「持續進行的過程」。他也提到，川普總統本提出烏克蘭必須在週四前接受和平提議，可能會有所調整。

    俄羅斯沒有參與週日在日內瓦舉行的美烏會談。但魯比歐表示，俄羅斯在此事上擁有發言權，並將在下一步的和平談判進程被徵詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播