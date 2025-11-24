美烏和平計畫有重大進展！魯比歐：川普很滿意

美國國務卿魯比歐表示，旨在結束俄烏戰爭的會談取得了「巨大進展」。（美聯社）

俄烏戰爭進入第4年，美國總統川普近日提出一項28點和平方案，內容被認為是要求烏克蘭做出巨大讓步，引發各國關注。美國與烏克蘭高層官員23日在瑞士日內瓦磋商，以調整這28點草案。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會後表示，這場旨在結束戰爭的會談取得了「巨大進展」，並稱這是「最富成效的、最有意義的一次」，已向川普匯報進度，川普相當滿意。

綜合外媒報導，魯比歐23日在日內瓦對記者發表談話，稱讚烏克蘭對美國所支持的28點和平計劃「廣泛參與」，而該計劃被認為對俄羅斯有利。他說，會談的目標只有一個，即努力縮小分歧，「而今天我們已經以非常實質的方式實現了這一目標」。

魯比歐指出，最終協議需要美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基的簽署，也需俄羅斯批准，他也補充，目前仍存在一些棘手問題，需要繼續努力解決。

限烏克蘭週四前接受？魯比歐：可能會調整

魯比歐強調，28點和平計畫仍在根據相關各方的意見不斷修改，當前情況「非常微妙」。在場CNN記者追問，烏克蘭方面是否已願意妥協，魯比歐則拒絕透露具體細節，僅稱這是一個「持續進行的過程」。他也提到，川普總統本提出烏克蘭必須在週四前接受和平提議，可能會有所調整。

俄羅斯沒有參與週日在日內瓦舉行的美烏會談。但魯比歐表示，俄羅斯在此事上擁有發言權，並將在下一步的和平談判進程被徵詢。

