    國際

    路透：英法德推修改美和平計畫　提高烏軍規模上限

    2025/11/24 05:21 中央社

    根據路透社今天看到的文件，英國、法國跟德國等歐洲國家已針對美國的俄烏戰爭和平計畫提出修改版本，其內容反對原版方案擬議的烏軍規模限制及領土讓渡事宜。

    路透社報導，這份文件是為瑞士日內瓦磋商所準備，其內容提議烏克蘭武裝部隊在「和平時期」的規模上限為80萬人，而非美版方案建議的統一上限60萬人。

    這份文件也指出，「領土交換談判將自當前俄烏接觸線展開」，而非如美國計畫所建議，事先認定某些地區應被視為事實上已屬俄羅斯。

    知情消息人士表示，這份修改版方案是由所謂歐洲E3強權共同草擬，包含英國、法國跟德國。

    該文件是以美方提案為基礎，並針對其中各項條文一一提出刪減或修改建議。

    文件也提議，烏克蘭應獲得美國提供的安全保障，形式類似北大西洋公約組織（NATO）第5條的「集體安全防禦機制」。

    此外，文件反對美國關於使用西方所凍結俄羅斯資產的建議，這些資產主要是在歐盟被凍結。

    另一方面，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天談到，儘管有些議題仍需進一步討論，但無需完全推翻美國的和平計畫。她稍早曾與美國總統川普（Donald Trump）通話。

    梅洛尼在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）20國集團（G20）峰會的記者會上說道：「該計畫有多項要點是可以接受的…，更合理的做法是在現行方案上進行調整。」（編譯：洪培英）1141124

