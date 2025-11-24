為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美烏稱和平計畫磋商進展良好　盧比歐：迄今最順利

    2025/11/24 03:15 中央社

    美國國務卿盧比歐今天表示，他與烏克蘭代表團在瑞士日內瓦會面，磋商美方提出的終結俄烏戰爭和平計畫草案，會談目前取得良好進展；烏方談判代表同樣表達了樂觀態度。

    路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）告訴記者：「我認為這是非常、非常有意義的會晤，我會說，這可能是自我們（今年）1月就任以來，在整個（協商）過程中所經歷最好的一次會面，也是最順利的一天。」

    美國與烏克蘭官員在日內瓦舉行的會談仍持續進行，第2輪會議即將召開。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出，與美國代表團進行的「第1輪會談非常富有成效」。

    葉爾馬克用英文在社群媒體X平台上發文說道，第2輪會談「今天稍後很快」就會召開，以繼續推進歐洲夥伴也參與其中的共同提案工作。

    葉爾馬克並感謝美國及其總統川普（Donald Trump）「致力推動和平」。

    澤倫斯基稍早也向川普表達感激之意，感謝美國為協助烏克蘭所做出的努力。川普先前才在社群媒體寫道：「烏克蘭『領導層』對我們的付出毫不感恩。」（編譯：洪培英）1141124

