以色列近半年來首次空襲貝魯特 傳擊斃真主黨參謀長

以色列23日對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區1棟公寓大樓發動攻擊，為自今年6月以來首次，據傳擊斃真主黨的參謀長。（法新社）

就在天主教教宗良14世預定訪問黎巴嫩前夕，以色列23日對黎巴嫩首都貝魯特發動攻擊，為自今年6月以來首次，聲稱其目標是真主黨的參謀長，並警告這個由伊朗支持的武裝團體不要在1年後重新武裝與重建。

以色列媒體引述消息人士報導，真主黨參謀長塔巴塔貝（Ali Tabtabai）在以軍對貝魯特南部郊區的空襲行動中被擊斃。

請繼續往下閱讀...

真主黨表示，這次打擊幾乎正好發生在結束以色列與真主黨上一次戰爭的停火1週年之際。黎巴嫩衛生部表示，以色列發射飛彈擊中1棟公寓大樓，造成5人死亡、28人受傷，但未公布死者身份。

以色列總理納坦雅胡辦公室在聲明中表示，他已下令發動此次攻擊，目標是真主黨的參謀長，指該人一直領導該恐怖組織的軍備擴張與重新武裝，「以色列決心在任何地點、任何時間採取行動，以達成其目標。」

以色列國防部長卡茲則警告，以色列將「持續最強力道的執法政策」，「我們將持續果斷行動，以防止對北部居民與以色列國家的任何威脅。」政府發言人貝德羅希安則說，該名真主黨參謀長「主導該恐怖組織的強化與武裝」，但未透露這次空襲是否事先知會美國，僅表示「以色列是獨立作出決定」。

真主黨政治委員會副主席柯馬提表示，以軍的攻擊「跨越1條新的紅線」，對貝魯特南部郊區的打擊，開啟了在整個黎巴嫩升高攻勢的大門，「這次鎖定的對象顯然是1位抵抗運動中的關鍵人物」，真主黨領導層正在研究回應方案，並將做出適當決定。

以色列主張，真主黨正試圖在黎巴嫩南部重建其軍事能力，近數週來加強對黎南的空襲行動，並偕同美國向黎巴嫩施壓，要求解除真主黨武裝，但已批准軍方解除真主黨武裝的黎巴嫩政府否認該說法。

