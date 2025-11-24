為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    評論高市早苗發言 前首相石破茂：問題在於如何避免「台灣有事」

    2025/11/24 00:04 國際新聞中心／綜合報導
    日本前首相石破茂（左）針對現任首相高市早苗（右）的「台灣有事」言論表示，真正該討論的是如何避免「台灣有事」。（路透檔案照）

    日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，日中關係急遽惡化。前首相石破茂23日發表個人看法，指出「外交不是你想說什麼就說什麼，也不是只做你想做的事…為了國家利益，有些東西你必須捍衛。」石破茂認為，真正該討論的是如何避免「台灣有事」。

    石破接受Abema電視台訪問時指出，「1972年，田中角榮首相訪問北京，日中兩國恢復外交關係。此後，歷屆政府都極其謹慎地處理日中關係。雖然有時人們會表達自己的觀點和情緒，但都以極其謹慎的態度對待這一關係。就日中關係而言，日本政府所採取的立場至關重要。」

    對於中國對高市「台灣有事」言論的批評，石破認為，「即使世界批評你，為了國家利益，有些東西你必須捍衛。我們需要思考如何防止台灣陷入危機。」

    關於高市在國會答詢時的發言，石破表示，「我當時不在現場，所以不清楚。光看影片是不能妄下結論的。不過，高市早苗是一位經驗豐富的政治家，我相信她發言時肯定考慮過很多因素。她是我們的首相，為了維護國家利益，她應該說出該說的話，解決所有需要解決的問題。這不正是執政黨成員的職責嗎？」

    記者接着問到，高市早苗身邊有些人說，故意公開談論這種生存危機的可能性，本身就是一種嚇阻，石破回應道：「除非你清楚解釋立場，以及基於什麼原因它會發揮嚇阻作用，否則我們無從知曉。究竟會發生什麼事？高市在國會答詢時提到過『有很多例子』之類的話。除非我們知道它會發揮何種嚇阻作用，否則根本無法置評。」

    此外，關於日本為應對「台灣有事」所做的準備，石破表示，問題在於如何防止「台灣有事」的情況發生，「如果台灣真的陷入軍事危機該如何應對，這不是能在公開場合討論的問題。」日本需要做的，是仔細研讀「日美安保條約」和「日美地位協定」的條款，認真分析中國陸軍、海軍和空軍的實力，以及台灣陸軍、海軍和空軍的實力，從而預防台灣陷入緊急事態。

