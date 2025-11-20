退票逾50萬張仍擋不住 中國人赴日大喊：便宜又好走

中國14日宣布「避免前往日本」，升高對日外交施壓，但有一批中國旅客絲毫不受影響，照常飛往日本。（圖擷取自社群平台「小紅書」）

中國官方才在14日高調宣布「避免前往日本」，升高對日外交施壓，雖然仍有不少民眾響應抵制，但也有一批中國旅客絲毫不受影響，照常飛往日本。小紅書近日就出現多篇貼文，自稱已順利抵達大阪，日本街頭雖然遊客不少，但整體氛圍平穩，與官方緊張定調形成強烈反差。

中國與日本關係緊繃後，航空業第一時間就出現劇烈震盪。根據多家外媒及分析報告，自15日起中國航空公司已有逾50萬張飛往日本的機票遭取消，估計損失高達數十億人民幣。其中至少有7成為來回機票，而上海飛東京、大阪的航線退票比例最高，被點名是「重災區」。

請繼續往下閱讀...

即便如此，仍有不少旅客選擇照飛。一名旅客在小紅書貼文寫道，「11.17人已在日本安全出關。明顯感覺飛機上很多空位，人員減少，出關很絲滑（意謂流暢）、沒什麼刁難你的問題。接機服務很方便～關西機場直達酒店。」

從其他貼文也可見，中國遊客回報東京、大阪觀光區同樣有人潮，但不到擠爆的程度，街頭氛圍看起來與以往並無明顯差異。

貼文迅速引發討論，許多中國網友痛批，「越說不讓去越有人衝。」、「到時候打仗了，給你扣那裡就好了。」、「等到時候就哭著找大使館說我是中國人」、「越是說要制裁日本，你還想著去給人家送錢，厲害啊！」

另外，也有網友質疑有人刻意帶風向表示，「刷到好多類似的貼文，影片照片都很統一，日本輿論戰？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法