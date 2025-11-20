為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    像檸檬、勃起僅5公分！ 艾普斯坦性器官特徵曝光 受害者揭私密細節

    2025/11/20 13:53 編譯陳成良／綜合報導
    美國眾院監督委員會釋出的「生日簿」照片中，可見艾普斯坦（右）身穿白色內褲。（圖／美國眾院監督委員會）

    美國眾院監督委員會釋出的「生日簿」照片中，可見艾普斯坦（右）身穿白色內褲。（圖／美國眾院監督委員會）

    根據《紐約郵報》報導，一名自稱遭已故「富商淫魔」豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性虐待的受害者，在最新訪談中指稱艾普斯坦的生殖器「極度畸形」，形狀像一顆檸檬。

    現年46歲的受害者莉娜．歐（Rina Oh）在接受雜誌編輯布朗（Tina Brown）訪問時表示：「有些人形容它的形狀像雞蛋，但我認為更像檸檬。」她進一步描述，艾普斯坦的生殖器在完全勃起時非常短小，「大概只有2英寸（約5公分）」。

    2009年證詞曾提「蛋形」特徵

    關於艾普斯坦生殖器呈「蛋形」的傳聞並非首次出現。早在2009年，律師在一場由多名未成年受害者提起的民事訴訟中，就曾當面質問艾普斯坦：「先生，您是否真的擁有被描述為蛋形的生殖器？」當時艾普斯坦的律師立刻介入，警告若繼續此類尷尬提問將中止錄取證詞。

    律師當時引述證人說法指出：「一名證人形容您的生殖器呈橢圓形，底部粗厚但頂部細小，並稱之為蛋形。」這段對話隨著近期檔案解密再度浮上檯面。

    莉娜在訪談中推測，艾普斯坦微小的性器官可能是導致其病態性行為的核心驅動力之一。她指控艾普斯坦與其女伴麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）早在2000年就假裝對她的藝術感興趣，藉此進行誘騙。

    她也回憶，曾目睹兩人之間發展出一種由麥克斯威爾嫉妒心驅使的有毒關係。她形容：「他們的關係非常糟糕、非常奇怪。」她表示自己從未懷疑兩人有浪漫關係，反而更像是工作夥伴，特別是看到他們互相辱罵、麥克斯威爾用英國腔嘲笑艾普斯坦的時候。

    值得注意的是，這類驚人證詞隨著檔案解密持續曝光。美國總統川普已於20日正式簽署法案，強制司法部在30天內公布所有與艾普斯坦相關的檔案與通訊紀錄，外界預期將有更多不堪內幕浮出水面。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播