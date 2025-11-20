像檸檬、勃起僅5公分！ 艾普斯坦性器官特徵曝光 受害者揭私密細節

美國眾院監督委員會釋出的「生日簿」照片中，可見艾普斯坦（右）身穿白色內褲。（圖／美國眾院監督委員會）

根據《紐約郵報》報導，一名自稱遭已故「富商淫魔」豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性虐待的受害者，在最新訪談中指稱艾普斯坦的生殖器「極度畸形」，形狀像一顆檸檬。

現年46歲的受害者莉娜．歐（Rina Oh）在接受雜誌編輯布朗（Tina Brown）訪問時表示：「有些人形容它的形狀像雞蛋，但我認為更像檸檬。」她進一步描述，艾普斯坦的生殖器在完全勃起時非常短小，「大概只有2英寸（約5公分）」。

請繼續往下閱讀...

2009年證詞曾提「蛋形」特徵

關於艾普斯坦生殖器呈「蛋形」的傳聞並非首次出現。早在2009年，律師在一場由多名未成年受害者提起的民事訴訟中，就曾當面質問艾普斯坦：「先生，您是否真的擁有被描述為蛋形的生殖器？」當時艾普斯坦的律師立刻介入，警告若繼續此類尷尬提問將中止錄取證詞。

律師當時引述證人說法指出：「一名證人形容您的生殖器呈橢圓形，底部粗厚但頂部細小，並稱之為蛋形。」這段對話隨著近期檔案解密再度浮上檯面。

莉娜在訪談中推測，艾普斯坦微小的性器官可能是導致其病態性行為的核心驅動力之一。她指控艾普斯坦與其女伴麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）早在2000年就假裝對她的藝術感興趣，藉此進行誘騙。

她也回憶，曾目睹兩人之間發展出一種由麥克斯威爾嫉妒心驅使的有毒關係。她形容：「他們的關係非常糟糕、非常奇怪。」她表示自己從未懷疑兩人有浪漫關係，反而更像是工作夥伴，特別是看到他們互相辱罵、麥克斯威爾用英國腔嘲笑艾普斯坦的時候。

值得注意的是，這類驚人證詞隨著檔案解密持續曝光。美國總統川普已於20日正式簽署法案，強制司法部在30天內公布所有與艾普斯坦相關的檔案與通訊紀錄，外界預期將有更多不堪內幕浮出水面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法