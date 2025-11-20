中國嚴查赴日旅遊+施壓航空公司！ 網諷：黨已幫你取消機票

在臉書及threads上都有網友轉貼，有民眾原本要在明年3月從札幌的新千歲機場飛往北京，不料機票卻遭中國國際航空公司取消，在截圖上網友還諷刺寫下「黨已幫你取消」。（圖擷自臉書）

日中關係因日相高市早苗「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一連串報復，其中包含抵制赴日旅遊。近日在社群上網友也紛紛議論相關遭遇，包含目前若要出境前往日本會遭到嚴格盤查，也有航空公司打好幾通電話想勸退，甚至傳出有人的機票直接被航空公司取消，讓網友諷刺「黨已幫你取消」。

中國外交部及中國駐日本使領館於11月14日發布公告，提醒民眾近期避免赴日，多家航空公司同步啟動特殊退改政策，包含國航、東航、南航等10餘家航司宣布，可免手續費退票或改簽（包含里程票），昨日中媒消息指出，自15日以來中國航空公司已記錄逾49萬張赴日機票被取消，報導也引述專家指出，自新冠疫情以來，從未見過如此大規模退票潮。此外，多家大型旅行社也宣布暫停銷售、辦理與日本旅遊相關的產品。

請繼續往下閱讀...

這波抵制也在網路引發熱議，在臉書及threads上都有網友轉貼，有民眾原本要在明年3月從札幌的新千歲機場飛往北京，不料機票卻遭中國國際航空公司取消，在截圖上網友還諷刺「黨已幫你取消」。對此網友紛紛議論「退款有沒有『到』消費者，先打個問號」、「就算有，也是中共逼航空公司賠啊，這叫愛國費」、「自己退有錢賠，黨幫你退，毛都不賠一條」、「誰敢跟黨做對」，有網友更諷刺「黨應該要更暖心一點，直接封國」、「厲害了我的國！」。

在社群平台X上面也有網友分享，有朋友原本訂了要飛日本的機票，但被航空公司打了好幾通電話，詢問「有非去不可的理由嗎？」，讓網友質疑「為什麼別人買了機票還要打電話勸退？如果不想飛直接取消航班就行」。也有網友指出，有民眾要在香港出境前往日本時，被中國海關盤問得很仔細，包含出遊原因、具體工作都問了。也有網友透露「浦東機場去日本大阪，被問了個遍」、「南京祿口海關，今天開始盤問了，去日本的一律走人工」。

另外，時常分享中國消息的社群平台X帳號「李老師不是你老師」也發文指出，中國官媒發布「中方駁回日方無理交涉」的影片後，評論區被網友用各類陰陽怪氣的表情符號洗版，有網友甚至留言諷刺「我就喜歡瞄瞄這種桀驁不馴的樣子」。

日中關係因日相高市早苗「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一連串報復，其中包含抵制赴日旅遊。近日在社群上網友也紛紛議論相關遭遇，包含目前若要前往日本會遭到嚴格盤查，甚至傳出有人的機票直接被取消。（圖擷自threads）

也有網友指出，有民眾要在香港出境前往日本時，被中國海關盤問得很仔細，包含出遊原因、具體工作都問了。也有網友透露「浦東機場去日本大阪，被問了個遍」、「南京祿口海關，今天開始盤問了，去日本的一律走人工」。（圖擷自X）

在社群平台X上面也有網友分享，有朋友原本訂了要飛日本的機票，但被航空公司打了好幾通電話，詢問「有非去不可的理由嗎？」，讓網友質疑「為什麼別人買了機票還要打電話勸退？如果不想飛直接取消航班就行」。（圖擷自X）

「李老師不是你老師」也發文指出，中國官媒發布「中方駁回日方無理交涉」的影片後，評論區被網友用各類陰陽怪氣的表情符號洗版，有網友甚至留言諷刺「我就喜歡瞄瞄這種桀驁不馴的樣子」。（圖擷自X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法