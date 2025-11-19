馬來西亞查獲1.3萬處虛幣挖礦場 電力損失高達343億

馬來西亞國家電力公司自2020年後因非法加密貨幣挖礦損失價值11億美元的電力。圖為加密貨幣示意圖。（路透）

馬來西亞國家電力公司（TNB）自2020年後因非法加密貨幣挖礦損失價值11億美元（約台幣343.5億元）的電力。馬來西亞能源部18日表示，這些竊電行為對國家能源供應系統構成「嚴重威脅」。

《法新社》報導，馬來西亞能源部18日在提交給國會的答覆中表示，國家電力公司查獲1萬3827處疑似非法加密貨幣挖礦場所。能源部指出，這些活動危及國家經濟穩定，增加公共安全風險，並對國家能源供應系統構成嚴重威脅。

馬來西亞能源部聲稱，國家電力公司已建立1個資料庫，記錄涉嫌竊電用於比特幣挖礦的業主和租戶資訊，並正在與執法部門合作，遏制非法挖礦活動。

馬來西亞警方也加強打擊非法挖礦的力度。警方自今年1月後已在東南亞各地對多個疑似非法挖礦窩點展開突襲搜查。

值得注意的是，在馬來西亞加密貨幣挖礦本身並不違法，但業者必需遵守政府法規，包括註冊、環境評估和能源效率審計。

