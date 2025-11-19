中共狂辦琉球相關學術活動 官媒揭重塑話語權「很有必要」

日本首相高市早苗（左）的「台灣有事」言論激化中日對立。（法新社資料照）

日本與中國近期因台灣議題關係緊繃，北京再操弄「琉球牌」認知戰，繼官媒透過社群散佈「琉球地位未定論」，中國多項與琉球相關的學術活動連番在福建舉行，中共鷹派喉舌《環球時報》今天（19日）則發社評直言，「琉球學」入選國家級「絕學」學科扶持計畫，意味中共正透過學界「重塑」東亞歷史敘事。

據福建師範大學閩台區域研究中心官網，琉球大學副校長木暮一啟一行15日到校訪問，福建師範大學校長鄭家建說，期待在「琉球學」學科建設方面攜手共進；同天也舉辦「琉球學」學科建設學術研討會。

香港城市大學教授楊斌14日展開題為《江南的海貝：海洋亞洲中的琉球》學術講座；此前，福州市文物局於7日主辦《閩人36姓與琉球王國》講座。另一場由福州大學圖書館等主辦的講座上，福建師範大學閩台區域研究中心教授謝必震提到，重修中琉關係，對緩和兩岸關係、促進國家統一具有積極意義。

對於中共頻頻炒作琉球主權，《環球時報》19日發表社評「『琉球學』研究為什麼很有必要」，指出琉球群島的地緣處境、戰略選擇及其未來走向，不僅關乎自身命運，也牽動周邊國家與地區的安全關切。有關琉球地位、社會現狀、美軍基地等很多現實問題的討論都需要這一學科作為支撐。

環時稱，當前日美正加快推進琉球群島的「軍事要塞化」，「琉球學」入選中國國家級「絕學」學科扶持計畫，意味著中國學界正以學術理性參與東亞歷史敘事的重塑。這項研究的意義不僅限於拓寬學術層面，更關乎中國在複雜地緣格局中話語體系的構建。

