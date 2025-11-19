為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    50來歲中年男注意！日專家統計出孤獨死比例最高

    2025/11/19 10:41 即時新聞／綜合報導
    日本55至59歳中年男性「孤獨死」比例最高，達到7.6％。圖為東京一處發生過「孤獨死」的房間。（路透）

    日本內閣府先前公布2024年共有2萬1856人「孤獨死（計算標準為死後8天以上才被發現）」，日本福祉大學教授齊藤雅茂以人口資料進行統計，發現55歲至59歳中年男性佔比最高達7.6％。

    《產經新聞》報導，日本2024年孤獨死事件中，男性共有1萬7364人、女性4466人、性別不詳26人，從中可以看到男性約佔80％，並且以55至59歳最多。

    齊藤雅茂指出，這可能是因為男性往往不會找人訴苦，同樣是內閣府發布的「人際關係基礎調查」顯示，50來歲男性有15.1％在遇到困難時找不到人依靠、18.4％沒有對象可以訴苦。

    齊藤雅茂表示，假如中年男子和周圍的人沒有多少聯繫，在突然死亡、意外身亡時可能要等很久才被發現。另外，京都大學名譽教授伊藤公雄認為，「無意識假設」是造成男性孤立的原因之一。

    伊藤公雄指出，過去在經濟快速增長時代是由男性獨自養家糊口，雖然說如今時代已經改變了，但這種觀念仍然根深蒂固，因此在面臨壓力時男性就很難傾訴．他建議政府可以推動相關措施．鼓勵男性出來諮詢。

