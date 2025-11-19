為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普曾力阻數月！美國會壓倒性通過艾普斯坦檔案解密案

    2025/11/19 08:10 編譯陳成良／綜合報導
    美國共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）18日在國會山莊外，針對「艾普斯坦檔案透明法案」召開記者會。葛林大力推動艾普斯坦檔案解密，身為川普的堅定盟友，卻在此事上與他唱反調。（美聯社）

    美國共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）18日在國會山莊外，針對「艾普斯坦檔案透明法案」召開記者會。葛林大力推動艾普斯坦檔案解密，身為川普的堅定盟友，卻在此事上與他唱反調。（美聯社）

    由共和黨掌控的美國國會18日以近乎無異議的表決結果，強制要求司法部解密已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案。此前，美國總統川普曾對此案力阻數月，但在他突然放棄反對後，法案迅速獲得通過。

    在川普態度出現180度大轉變的兩天後，聯邦眾議院即以427票對1票的壓倒性結果通過此項決議案。隨後，同樣由共和黨佔多數的參議院也迅速批准了該案，隨後將送交川普簽署。長期以來，共和黨內部圍繞艾普斯坦檔案的公開分歧，已使川普與部分最堅定的支持者關係破裂。

    艾普斯坦醜聞數月來已成為川普的政治軟肋，部分原因是他曾向支持者放大相關的陰謀論。許多川普的選民相信，其政府掩蓋了艾普斯坦與權勢人物的關係，並對其2019年在曼哈頓監獄中被裁定為自殺的死因有所隱瞞。路透/益普索（Reuters/Ipsos）18日公布的民調顯示，僅44%的共和黨人認同川普對此事的處理方式，遠低於其82%的整體支持率。

    儘管立場轉變，川普對此事的關注仍感憤怒。他18日在橢圓形辦公室怒斥一名提問相關問題的記者為「糟糕的人」，並稱該記者所屬的電視台應被吊銷執照。川普向記者表示：「我與艾普斯坦無關，很多年前我就把他踢出我的俱樂部，因為我認為他是個病態的變態。」

    一名自稱14歲時遭艾普斯坦性侵的倖存者瓊斯（Jena-Lisa Jones）在投票前幾小時的記者會上直接向川普喊話：「請停止將此事政治化，這不是關於你，川普總統。我曾投票給你，但你在這個議題上的行為已成為國家的恥辱。」

    主導此案的肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）則在院會上指控司法部「保護戀童癖與性販運者」，並表示唯有看到「有錢人戴上手銬被押解至監獄」，此案的掩蓋才算告終。

