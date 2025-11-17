孟加拉前總理哈希納遭判死刑 法庭：危害人類、血腥鎮壓學生示威

因去年鎮壓示威致數百人喪命，孟加拉前總理哈希納被判死刑。（法新社檔案照）

孟加拉政壇投下震撼彈！根據英國廣播公司（BBC）報導，孟加拉一個特別法庭17日以「危害人類罪」，判處缺席審判並流亡印度的前總理哈希納（Sheikh Hasina）死刑，以懲罰她在去年因應學生示威時，下令進行血腥鎮壓，導致數百人死亡。

法庭裁定，哈希納與其前內政部長、前警察總長一同被判犯下危害人類罪，罪名包括謀殺、謀殺未遂、酷刑，以及允許對示威者使用致命武力、未能阻止暴行等。根據聯合國去年2月的一份報告，在2024年7月15日至8月5日的鎮壓期間，約有1400人被殺害，其中絕大多數是遭孟加拉安全部隊槍殺。

請繼續往下閱讀...

哈希納因2024年中的大規模學生示威而被迫下台，結束其長達15年的統治，並於同年8月5日搭乘軍機逃往印度，至今仍流亡當地。

BBC記者在現場報導，當法官宣布對哈希納的死刑判決時，法庭內外瞬間爆發出歡呼與掌聲。一小群民眾更高呼口號，要求將罪犯「吊死」。法庭內的掌聲持續了數秒，直到法官要求在場人士維持法庭莊嚴。

在3名被告中，僅有前警察總長馬蒙（Chowdhury Abdullah Al-Mamun）本人出庭聆判。

哈希納反嗆：袋鼠法庭搞的鬧劇

對於此次審判，哈希納本人則嗤之以鼻。她在判決前一週向BBC發出的一封電子郵件中，稱這場缺席審判是由「袋鼠法庭」（kangaroo court，指不公正的法庭）精心策劃的「鬧劇」，並受到其政治對手操控。

哈希納「斷然」否認曾下令安全部隊對示威者開火。她在書面答覆中寫道：「我不否認局勢失控，也不否認許多生命被不必要地奪走。但我從未下達任何向手無寸鐵的平民開火的命令。」

判決的執行也面臨巨大挑戰。由於哈希納目前正在印度尋求政治庇護，儘管孟加拉與印度簽有引渡條約，且孟加拉臨時政府已正式提出引渡請求，但新德里方面至今未有回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法