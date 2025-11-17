為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    孟加拉前總理哈希納遭判死刑 法庭：危害人類、血腥鎮壓學生示威

    2025/11/17 17:21 編譯陳成良／綜合報導
    因去年鎮壓示威致數百人喪命，孟加拉前總理哈希納被判死刑。（法新社檔案照）

    因去年鎮壓示威致數百人喪命，孟加拉前總理哈希納被判死刑。（法新社檔案照）

    孟加拉政壇投下震撼彈！根據英國廣播公司（BBC）報導，孟加拉一個特別法庭17日以「危害人類罪」，判處缺席審判並流亡印度的前總理哈希納（Sheikh Hasina）死刑，以懲罰她在去年因應學生示威時，下令進行血腥鎮壓，導致數百人死亡。

    法庭裁定，哈希納與其前內政部長、前警察總長一同被判犯下危害人類罪，罪名包括謀殺、謀殺未遂、酷刑，以及允許對示威者使用致命武力、未能阻止暴行等。根據聯合國去年2月的一份報告，在2024年7月15日至8月5日的鎮壓期間，約有1400人被殺害，其中絕大多數是遭孟加拉安全部隊槍殺。

    哈希納因2024年中的大規模學生示威而被迫下台，結束其長達15年的統治，並於同年8月5日搭乘軍機逃往印度，至今仍流亡當地。

    BBC記者在現場報導，當法官宣布對哈希納的死刑判決時，法庭內外瞬間爆發出歡呼與掌聲。一小群民眾更高呼口號，要求將罪犯「吊死」。法庭內的掌聲持續了數秒，直到法官要求在場人士維持法庭莊嚴。

    在3名被告中，僅有前警察總長馬蒙（Chowdhury Abdullah Al-Mamun）本人出庭聆判。

    哈希納反嗆：袋鼠法庭搞的鬧劇

    對於此次審判，哈希納本人則嗤之以鼻。她在判決前一週向BBC發出的一封電子郵件中，稱這場缺席審判是由「袋鼠法庭」（kangaroo court，指不公正的法庭）精心策劃的「鬧劇」，並受到其政治對手操控。

    哈希納「斷然」否認曾下令安全部隊對示威者開火。她在書面答覆中寫道：「我不否認局勢失控，也不否認許多生命被不必要地奪走。但我從未下達任何向手無寸鐵的平民開火的命令。」

    判決的執行也面臨巨大挑戰。由於哈希納目前正在印度尋求政治庇護，儘管孟加拉與印度簽有引渡條約，且孟加拉臨時政府已正式提出引渡請求，但新德里方面至今未有回應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播