熊害升級！日本秋田「AEON被熊闖入」 對峙2.5小時被麻醉電死

日本今年熊害頻傳，位於重災區之一的秋田縣，昨（16）日傳出有熊在闖進營業中的「永旺」（Aeon）商場，讓館內店員、顧客緊急疏散，當地政府派人到場與其對峙2個半小時，最終將熊隻順利麻醉與電擊後射殺處置。受到這起事件影響，目前秋田縣多家永旺商場分店已將自動門改為手動，防止類似事件再度發生。

綜合日媒報導，這起事件發生16日上午11點20分左右，1頭體長約80公分的黑熊，先是出沒在能代市柳町街頭，接著獨自闖入當地一間已對外開業的永旺商場分店。所幸店員發現有熊從門口闖入，立即通報警方求助，同時利用館內物品搭建臨時屏障，防止熊逃脫或攻擊人，並快速疏散店內所有人員到室外，周邊區域也進行了臨時交通管制。

警方與能代市政府相關人員獲報，派人趕往現場進行驅除作業，等到闖入熊隻逗留在店內家具陳列區約2個半小時左右，才由縣政府職員吹麻醉箭將其制伏，以防萬一，縣政府職員還將這頭熊加上電擊處理，最終搬運至店外射殺處置。事後業者宣布當天暫停營業，秋田縣其他間旺商場分店則陸續將自動門改為手動，警方也對周遭加強巡邏。

報導指出，這間永旺商場分店位於能代市的市中心，且距離市政府僅300公尺、JR能代站約750公尺，周邊還有許多學校、商家與餐廳；同日上午8點左右，附近公園曾有人通報發現熊出沒蹤跡。另外，這起事件也再度引起不少民眾對部分對要求大眾與野生熊隻共生的動保人士不滿，認為目前日本人熊衝突造成的問題，難以用「共生」來解決。

