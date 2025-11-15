真的要打馬杜羅？ 白宮戰情室連3天開會討論

馬杜羅13日在一場支持政府的集會中，呼籲川普尋求和平而非戰爭。（法新社）

在美軍於加勒比海地區的軍事部署不斷增強之際，美國政府高層過去幾天在白宮舉行3次會議，討論可能對委內瑞拉採取的軍事行動方案，總統川普14日更暗示，他「大致」已對此拿定主意，更將毒品比喻成化學武器，認為打擊運毒船隻是「集體自衛」的一環。與此同時，深怕政權被推翻的委內瑞拉總統馬杜羅，則敦促川普避免讓美國陷入「阿富汗式」的無休止戰爭。

《路透》指出，白宮國土安全小組12、13、14日連3日在戰情室舉行會議，由白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒主持，第二場會議是重頭戲，出席者包括川普、副總統范斯、戰爭部長赫格塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩等人，當天川普聽取多項有關對委內瑞拉採取軍事行動的方案簡報。川普14日在空軍一號上更向媒體暗示，「我不能告訴你具體情況，但我對委內瑞拉問題大致已拿定主意」。

請繼續往下閱讀...

川普先前曾暗示對委內瑞拉發動地面攻擊的可能性，但他也多次表示，他無意在推翻委內瑞拉政權。自2013年起執政的委內瑞拉總統馬杜羅則堅稱，川普正試圖推翻其政權。今年8月，華府指控馬杜羅與販毒集團和犯罪集團有關聯，將對他的懸賞金額提高1倍至5000萬美元，希望蒐集能夠逮捕馬杜羅的消息。

《華盛頓郵報》另引述知情人士指出，川普政府對於在拉丁美洲採取軍事行動的法律論點，是試圖將管轄毒品走私犯罪的法律，與武裝衝突法混合套用，並將毒品比擬成化武，試圖以「集體自衛」為由，主張美國是在與哥倫比亞、墨西哥等盟友，共同對抗透過毒品販運充實羽翼的毒梟集團，以此合理化連月來攻擊海上可疑船隻的行徑。然而，北俄亥俄大學學者、前美國陸軍軍法處長毛瑞爾反駁稱，包庇毒販從未被視為可根據國際法動武或攻擊的理由，認為川普政府是在做錯誤比擬。

最近幾週，華府已向拉丁美洲部署戰艦、包括F-35在內逾75架戰機和5000多名士兵，並對21艘涉嫌走私毒品的船隻發動襲擊，造成至少80人死亡。世界上最大的航空母艦「福特號」也於11日抵達拉美，支援打擊該地區的毒品走私活動。鄰近委內瑞拉的千里達及托巴哥共和國外交部14日宣布，16日至21日將與美國展開新一輪聯合軍事演習。上月，一艘美國神盾級飛彈驅逐艦曾在當地停靠4天展開軍演，位置就在對委國射程之內。

在美軍磨刀霍霍的情況下，委內瑞拉總統馬杜羅13日在一場支持政府的集會中，呼籲川普尋求和平而非戰爭，「不再有無止盡的戰爭，不再有不義之戰，不再有利比亞，不再有阿富汗。和平萬歲！」委國外交部長希爾（Yvan Gil）則向「北美帝國」發出挑釁訊號，「你們膽敢發動攻擊？我們已做好準備」。

《路透》披露，馬杜羅政府已擬定應對美國任何攻擊的「遊擊式反擊」計畫，設想在280多個地點部署小型軍事單位，實施破壞和其他游擊戰術，以擊退外國武裝份子。另一項則是「無政府狀態」策略，包括情報部門在內的親政權組織將在卡拉卡斯街頭製造混亂，使委國無法被外國軍隊控制。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法