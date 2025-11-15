為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗堅守台日關係 中國外交部跳腳發3圖卡嗆：必將猛烈反擊

    2025/11/15 10:53 即時新聞／綜合報導
    中國外交部13日PO出警告「我們正告日本：在台灣問題上不要玩火，玩火者必將自焚」。（圖擷取自 X）

    中國外交部13日PO出警告「我們正告日本：在台灣問題上不要玩火，玩火者必將自焚」。（圖擷取自 X）

    日本新首相高市早苗近日關於中國可能攻台情況與捍衛台日關係的言論，引發日中關係惡化。對此，中國外交部發言人在社群平台X發出多張怒嗆日本的圖卡，聲稱14億中國人民會用血肉築成的鋼鐵長城痛擊妄想挑戰中國人民底線的人。

    日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，且在中方嚴正交涉後仍堅稱相關表述「符合日本政府立場」，而中國外交部13日起在社群平台陸續發布戰狼式嗆聲圖卡。

    中國外交部13日PO出警告「我們正告日本：在台灣問題上不要玩火，玩火者必將自焚」，並在當日再PO出「日本是打算重蹈軍國主義的覆轍嗎？是打算再次與中國人民和亞洲人民為敵嗎？是打算顛覆戰後的國際秩序嗎？」14日PO出「如果有人試圖挑釁中國人民的底線，必將會受到中方痛徹的、猛烈的反擊，並且在超過14億中國人民以血肉之軀築成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流。」

    13日再PO出「日本是打算重蹈軍國主義的覆轍嗎？是打算再次與中國人民和亞洲人民為敵嗎？是打算顛覆戰後的國際秩序嗎？」（圖擷取自 X）

    13日再PO出「日本是打算重蹈軍國主義的覆轍嗎？是打算再次與中國人民和亞洲人民為敵嗎？是打算顛覆戰後的國際秩序嗎？」（圖擷取自 X）

    14日PO出「如果有人試圖挑釁中國人民的底線，必將會受到中方痛徹的、猛烈的反擊，並且在超過14億中國人民以血肉之軀築成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流。」（圖擷取自 X）

    14日PO出「如果有人試圖挑釁中國人民的底線，必將會受到中方痛徹的、猛烈的反擊，並且在超過14億中國人民以血肉之軀築成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流。」（圖擷取自 X）

