中戰狼嗆斬日相！矢板明夫：中國太野蠻 徹底惹惱日本社會

圖為中國駐大阪總領事薛劍。（圖擷自薛劍X帳號）

近期中國與日本關係陷入緊張，資深媒體人矢板明夫指出，日本首相高市早苗喊出「台灣有事可能構成存亡危機事態」，簡直就像喊出「國王沒穿衣服」的小孩，讓中國氣得連續跳腳。由於中方近期的威脅發言太過離譜，反而不像過往會有人幫中國說話，而是質疑為何中國至今仍不道歉。對於中國竟然容許一位外交官動不動就談「砍頭」，日本民眾也質疑「這種國家實在太野蠻」。

矢板明夫在臉書發文指出，這幾天日中之間的外交攻防成為了全球矚目的焦點之一。高市早苗首相在11月7日國會答辯中說出的那句「台灣有事可能構成存亡危機事態」，簡直就像安徒生童話裡那個喊出「國王沒穿衣服」的小孩，讓中國氣得連續跳腳。

矢板明夫質疑，中國駐大阪總領事薛劍罵出的「要斬高市的頭」這番話，也徹底惹惱了日本社會。昨日包含日本及中國都召喚了對方大使進行嚴正抗議。北京召見日本大使，是為了反對日本「介入台海」，並強調所謂「台灣是中國的核心利益」；東京召見中國大使，則是要求中方就大阪總領事的野蠻發言道歉。不過兩國的抗議就像兩條平行線——中國談的是國家利益和主權，日本談的卻是外交禮儀與基本常識。

矢板明夫表示，更有趣的是，這次日中對立與以往大不相同。以前日本主流媒體中常能聽到「我們也有必要理解中國立場」的聲音，這次幾乎完全消失。原因非常簡單：薛劍的發言實在太離譜，讓人難以替他辯護。他不僅威脅要砍高市首相的頭，還被翻出前陣子批評美國時也說過「要砍掉美國戰爭部部長赫格塞斯的頭」。只是當時大家沒注意到而已。據說，日本網友已把幾個月前的那段發言寄給赫格塞斯本人，而赫格塞斯也相當不悅。

矢板明夫提到，這次日本民眾的反應非常直觀。討論「高市首相說得是否妥當」的人並不多，反而有更多人在問，為什麼中國政府要替這位亂講話的外交官護航？為什麼至今不道歉？這股疑惑正在日本社會迅速擴散。

矢板明夫也指出，不少日本民眾認為，中國竟然容許一位外交官動不動就談「砍頭」，這種國家實在太野蠻，與之打交道自身安全恐怕難以得到保障。

矢板明夫在文末表示，可以預見，日中對立雖然由台海問題引爆，但未來絕不會只限於台灣議題。更多衝突點將陸續浮現，緊張只會越積越深、越演越烈。習近平和高市早苗都不可能輕易讓步，雙方關係也勢必在未來長期維持緊繃的狀態。

