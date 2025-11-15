中國籲公民暫勿前往日本 彭博：打觀光牌施壓高市早苗涉台發言

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，關於「台灣有事」的發言引發中國不滿。（法新社資料照）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，關於「台灣有事」的發言引發中國強烈不滿，繼召見日本大使表達強烈抗議後，中國外交部和中國駐日大使館14日發布通知，「提醒」中國公民暫時避免前往日本，雙方緊張情勢進一步升高。

中國駐日大使館在官網發布通知，聲稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

請繼續往下閱讀...

通知指出，「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。」

彭博指出，這項措施是北京在這場爭端中採取的第一個重大反制行動。紐約艾維克顧問公司（Evercore ISI）的首席中國宏觀分析師尼歐．王（Neo Wang）表示，北京正打出過去常用的1張牌，即利用中國觀光客的消費能力，來提高高市涉台言論及其對台態度的政治代價，希望透過更大的國內壓力，使她在涉及中國的敏感議題上更加謹慎。

日本統計數據顯示，今年前9個月有近750萬名中國大陸旅客訪日，占所有外國旅客的近4分之1。

中國外交部也在社群平台X張貼殺氣騰騰的圖文，以日文和英文發布外交部發言人林劍14日在例行記者會的談話，警告「任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍需視實際發生的具體情況。

中國駐大阪總領事薛劍隔日便在X發文威脅，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。」引發日本朝野強烈反彈，社會譁然，日本政府隨後向中國提出抗議。大阪市議會14日也一致通過決議，要求薛劍對此公開道歉。

中國外交部副部長孫衛東則在13日深夜召見日本駐中大使金杉憲治，對於高市的發言提出抗議，要求撤回。日方14日也以相同行動回應，外務省召見中國駐日大使吳江浩，再次針對薛劍的「斬首」言論表達強烈抗議。外務大臣茂木敏充更重申，高市的發言「沒有必要撤回」。

中國外交部14日在社群平台X張貼殺氣騰騰的圖文，以日文和英文警告「任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」（取自CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法