    摧毀童年！蘇格蘭教師告知學生「耶誕老人不存在」 驚動市議會

    2025/11/13 19:40 即時新聞／綜合報導
    留著白色大鬍子、身穿紅衣服，並在耶誕節乘坐馴鹿飛天雪橇到處送禮物的「耶誕老人」，是許多孩童的重要童年回憶與信仰。（資料照，法新社）

    每逢寒冷來臨，許多孩童都期待留著白色大鬍子、身穿紅衣服的「耶誕老人」（Santa Claus），會在耶誕夜那天乘坐馴鹿飛天雪橇到處送禮物。然而，蘇格蘭有國小教師今年卻在課堂上告訴學童「耶誕老人不存在」，摧毀童年行徑引發軒然大波，不僅讓大批家長氣炸投訴，當地市議會也因此展開調查。

    綜合外媒報導，這起事件發生在上月底，地點則是位在英國蘇格蘭亞伯丁（Aberdeen）的格林布雷小學（Greenbrae Primary School）。事發當天，這名教師在課堂上教導有關11月重大節日「諸聖節」（All Saints' Day）的歷史，期間學童提出各種與聖徒有關的問題，後來討論話題逐漸延伸到聖尼古拉（St Nicholas，相傳是耶誕老人的原型）。

    教師聽到聖尼古拉、耶誕老人等關鍵字出現，直接對這群年約9到10歲的學童說出「聖誕老人不是真的」（Santa is not real），殘酷真相讓孩子當場錯愕不已。家長們聽聞此事，紛紛怒斥這名教師與校方提前毀了「耶誕節魔法」（Magic of Christmas），對這些並非在成長過程中自己發現這件事的孩子們，帶來巨大打擊。

    由於耶誕節將至，這起事件也引起當地市民譁然，隨著越來越多人發起討論與抗議，引起亞伯丁市議會關注。市議會發言人在近日證實，他們已針對此事展開調查，也強調市議會非常重視每年耶誕節帶來的「樂趣」與「魔法」，並向家長與其他市民保證，會與學校高層進行討論，確保未來教師在面對類似議題時，應該如何回應年幼的學生們。

    家長則在受訪時表達感到諸多不滿，有家長指出關於「耶誕老人是否存在」，本就不該成為學校上課話題；也有家長感嘆，孩子天真無憂的時光短暫，耶誕節對他們來說意義非凡，也是創造美好童年回憶的珍貴體驗；更有家長坦言，現代科技發達，確實很難長時間對孩子隱瞞耶誕老人的真實性，但仍會努力守護這份魔法到孩子長大的那一天。

    蘇格蘭1名國小教師在在課堂上告訴學童「耶誕老人不存在」，摧毀童年行徑引發軒然大波。示意圖。（資料照，美聯社）

