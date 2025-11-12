土耳其C-130運輸機墜毀 機上至少20人凶多吉少

喬治亞救援團隊前往墜機現場，發現土耳其C-130運輸機艙門殘骸。（路透）

土耳其一架至少載有20人的C-130運輸機，11日從亞塞拜然起飛後，在喬治亞墜毀，不過土耳其政府並未公布具體死亡人數。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在首都安卡拉發表演說時提到此事，並強調「向我們的烈士哀悼」。

綜合外媒報導，土耳其國防部表示，這架C-130運輸機當時正從阿塞拜疆飛往土耳其，卻因不明原因失事墜毀。機上包括機組人員在內有20名土耳其人員，外傳機上有亞塞拜然人員，但土耳其國防部並沒有提供更多他國籍乘客的相關細節。

請繼續往下閱讀...

艾多根在安卡拉一場活動發表演說後，收到助理遞上的紙條，艾多根強調：「我們將盡可能順利地度過這次難關，願烈士的靈魂安息，讓我們透過祈禱與他們同在。」亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和艾多根通話後，透過官方聲明表示，他和艾多根討論「軍人罹難的悲痛消息」，同時也對此消息深感悲痛。

喬治亞內政部表示，土耳其運輸機墜毀地點位於亞塞拜然約5公里；喬治亞航空部門指出，土耳其這架C-130運輸機在未發出求救訊號的情況下便從雷達上消失。土國內政部提到，喬治亞當局的緊急救援人員已抵達現場，現場似乎還有飛機殘骸。

至於機上人員是否全數罹難，艾多根辦公室及土耳國防部均未說明墜機原因，也沒有公布死亡人數。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法