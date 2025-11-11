川普會晤敘總統夏拉 誓言竭盡全力幫助敘利亞

敘利亞總統夏拉10日拜訪白宮，與美國總統川普進行會晤。（法新社）

美國總統川普10日誓言，在與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）舉行會談後，他將竭盡全力幫助敘利亞取得成功。

根據《路透》報導，夏拉10日拜訪白宮的歡迎儀式異常低調，他沒有像美國往常接待外國政要那樣受到隆重歡迎，而是從側門進入。通常情況下，川普會在白宮西翼正門迎接貴賓。

請繼續往下閱讀...

夏拉此次拜訪美國目的之一是，推動美國取消對敘利亞的制裁。在他與川普閉門會晤期間，美國財政部承諾「繼續豁免制裁」並宣布1項新命令，以取代其5月23日發布的《凱撒法案》（Caesar Act）豁免令。

《凱撒法案》因阿塞德（Bashar Assad）政權下的侵犯人權舉動對敘利亞實施廣泛制裁。美國宣布新命令的舉動，實際上將豁免期限延長了180天。

會晤結束後，夏拉搭車離開白宮，他特地在白宮前下車，向歡呼的支持者們短暫致意，其中一些人揮舞著敘利亞國旗。

川普在會後接受記者採訪時稱，夏拉是一位強而有力的領導人，對他抱持信心。川普表示，美國將竭盡全力幫助敘利亞走向成功。

但川普也提到夏拉頗具爭議的過往。他說，「我們都曾有過坎坷的過去。」夏拉曾與「開打組織」（al-Qaida）有聯繫，美國懸賞1000萬美元（約台幣3.1億元）逮捕他。

敘利亞新聞部長同日在X上發文稱，敘利亞最近與美國領導的打擊伊斯蘭國全球聯盟簽署政治合作宣言。

《路透》預計，夏拉將大力倡導廢除《凱撒法案》，只有美國國會才能完全解除相關制裁。雖然川普一些共和黨同僚希望維持制裁，但若川普施加壓力，情況可能會改變。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法