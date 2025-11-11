為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    鳳凰颱風遠離菲律賓逾140萬人流離失所 至少132個村莊遭淹沒

    2025/11/11 12:14 編譯陳成良／綜合報導
    鳳凰颱風10日重創菲律賓，圖為班詩蘭省（Pangasinan）達古潘市（Dagupan City），一名婦人在淹水的巷道中涉水而行。（路透）

    鳳凰颱風10日重創菲律賓，圖為班詩蘭省（Pangasinan）達古潘市（Dagupan City），一名婦人在淹水的巷道中涉水而行。（路透）

    據《美聯社》11日報導，鳳凰颱風已於週一（10日）離開菲律賓西北部，但引發的洪水與山崩災情持續浮現，死亡人數已從前1天統計的2人，大幅攀升至至少10人。全國超過140萬人流離失所，當局警告後續降雨仍可能引發新一波土石流，目前颱風預計將朝台灣方向移動。

    根據最新的災情回報，新增的罹難者多因洪水、山崩、觸電及房屋倒塌等意外。警方告訴《美聯社》，在山區的新維斯卡亞省（Nueva Vizcaya），就有3名孩童在兩起不同的山崩事故中不幸喪生。而在鄰近的卡林加省（Kalinga），官員也證實有2名村民死於山崩，另有2人失蹤。

    鳳凰颱風以強颱等級，於9日晚間挾帶高達每小時185公里的持續風速登陸奧羅拉省（Aurora）。根據民防官員的最新統計，全國有超過140萬人在颱風登陸前撤離，目前仍有約24萬人滯留於緊急避難中心。至少132個北部村莊遭洪水淹沒，超過4100棟房屋受損。

    為因應海鷗（Kalmaegi）與鳳凰兩個颱風接連造成的廣泛破壞，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已於上週四（6日）宣布全國進入緊急狀態。上週的海鷗颱風在菲國中部造成至少232人死亡。

    鳳凰颱風也導致菲律賓海空交通大規模癱瘓。官方統計，上週末至週一有超過325架國內航班與61架國際航班被取消，海岸防衛隊禁止船隻出海後，更有超過6600名旅客與貨運工人滯留在各大港口。

    民防辦公室官員亞歷杭德羅四世（Bernardo Rafaelito Alejandro IV）警告：「儘管颱風已經過去，其帶來的降雨在呂宋島北部部分地區，包括大馬尼拉都會區，仍然構成危險。」報導指出，菲律賓雖未就海鷗颱風請求國際援助，但美國與日本皆已表態，準備好隨時提供協助。

