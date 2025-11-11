高市早苗對中國威脅毫不退讓 矢板明夫：日本更積極面對台海危機

高市早苗面對中國外交官員暴力言論，表示不會收回7日在眾議院預算委員會上的發言，並強調她的發言「符合政府一貫立場」。矢板明夫認為，這代表日本將更積極面對台海危機。（法新社）

日本首相高市早苗7日在國會答辯時表示，若「台灣有事」可能造成日本存亡危機，將行使「集體自衛權」，此言卻引來中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性言論，引起日本國內輿論譁然。而高市早苗10日也強調，不會撤回7日答辯內容，強調這是符合政府一貫立場的政策方針。資深媒體人矢板明夫認為，日本將更積極面對台海危機，對台灣來說是具有戰略意義的正面發展。

矢板明夫表示，高市在7日的國會答詢中表示，若台灣發生「有事」且伴隨武力行動，日本有可能認定為《安全保障法制》中的「存立危機事態」，屆時自衛隊可行使集體自衛權。高市當時指出，屆時政府將根據實際情況綜合判斷，但若發生武力攻擊，被認定為「存立危機事態」的可能性很高。

矢板明夫認為，高市的主張比前首相安倍晉三的「台灣有事即日本有事」更進一步，從「政治層面的警示」，進展為「具體的防衛政策方向」，這代表日本不再只是觀望，而是準備在必要時直接介入台海局勢。

矢板明夫提到，後續中國駐大阪總領事薛劍日前以暴力言辭恐嚇日本首相高市早苗，立刻在日本社會引發公憤，更令人震驚的是中國外交部不但沒有譴責薛劍，反而還為其辯護，聲稱薛只是針對「干涉中國內政的錯誤言論」作出反應，還批評日沒刻意炒作。矢板明夫認為，這說法證實薛劍的恐嚇是中國官方態度的延伸，反映出中國「戰狼外交」的傲慢與失控。

矢板明夫指出，台灣政府也對此事表達嚴正關切，強調中國官員的言論已明顯逾越外交禮節。而在事件發酵後，高市早苗不退讓的姿態，等同於宣示日本將以更明確、更積極的方式面對台海危機。矢板明夫強調，對台灣而言，這無疑是一具有戰略意義的正面發展。

