為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普發紅包！美政府停擺期間堅守崗位 航管人員每人發31萬獎金

    2025/11/11 05:47 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普宣布，將發給那些在政府停擺期間堅守崗位的航管人員每人1萬美元獎金。（路透）

    美國總統川普宣布，將發給那些在政府停擺期間堅守崗位的航管人員每人1萬美元獎金。（路透）

    由於美國聯邦政府停擺，飛航管制人員缺勤激增，造成航班延誤且被迫縮減的廣泛影響。美國總統川普10日宣布，所有航管人員立刻回到工作崗位，不服從者的薪資都將被大幅「扣減」（docked），而對於那些在政府停擺期間堅守崗位的「偉大愛國者」，「我將建議每人發放1萬美元（約31萬台幣）獎金」，以表彰他們對國家的貢獻。

    川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，那些即使明明知道很快就會全額補發薪水，卻只會抱怨、請假不工作的人，「我對你們非常不滿。你們沒有挺身而出，協助美國抵抗這場只為損害我們國家的虛假民主黨攻擊。你們的紀錄，至少在我心裡，將留下負面印記。」

    川普說，「如果你打算在不久的將來離職，請不要猶豫，你絕對領不到任何薪資或遣散費！（with NO payment or severance of any kind!）你們將被真正的愛國者取代，他們會用我們正在採購、世界最先進的全新設備，做得更好。」

    川普還大罵拜登政府，「上一屆『政府』浪費數十億美元，試圖修理那些過時的『破銅爛鐵』（junk），他們根本不知道自己在做什麼！」

    川普最後再次「向我們偉大的美國愛國者致敬」，「願上帝保佑你們！我恨不得立刻把那筆錢送到你們手裡！」

    政府停擺導致數以萬計的飛航管制人員、機場安檢人員與其他相關人員領不到薪水，約1萬3000名航管人員已連續數週無薪工作。由於人力短缺，從德州到紐約的主要機場都出現航班延誤，其中紐約拉瓜迪亞機場航班平均延誤超過2小時。

    川普政府5日宣布，為緩解航管人員的壓力，將在全美40個高流量市場減少10％航班。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播