川普發紅包！美政府停擺期間堅守崗位 航管人員每人發31萬獎金

美國總統川普宣布，將發給那些在政府停擺期間堅守崗位的航管人員每人1萬美元獎金。（路透）

由於美國聯邦政府停擺，飛航管制人員缺勤激增，造成航班延誤且被迫縮減的廣泛影響。美國總統川普10日宣布，所有航管人員立刻回到工作崗位，不服從者的薪資都將被大幅「扣減」（docked），而對於那些在政府停擺期間堅守崗位的「偉大愛國者」，「我將建議每人發放1萬美元（約31萬台幣）獎金」，以表彰他們對國家的貢獻。

川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，那些即使明明知道很快就會全額補發薪水，卻只會抱怨、請假不工作的人，「我對你們非常不滿。你們沒有挺身而出，協助美國抵抗這場只為損害我們國家的虛假民主黨攻擊。你們的紀錄，至少在我心裡，將留下負面印記。」

請繼續往下閱讀...

川普說，「如果你打算在不久的將來離職，請不要猶豫，你絕對領不到任何薪資或遣散費！（with NO payment or severance of any kind!）你們將被真正的愛國者取代，他們會用我們正在採購、世界最先進的全新設備，做得更好。」

川普還大罵拜登政府，「上一屆『政府』浪費數十億美元，試圖修理那些過時的『破銅爛鐵』（junk），他們根本不知道自己在做什麼！」

川普最後再次「向我們偉大的美國愛國者致敬」，「願上帝保佑你們！我恨不得立刻把那筆錢送到你們手裡！」

政府停擺導致數以萬計的飛航管制人員、機場安檢人員與其他相關人員領不到薪水，約1萬3000名航管人員已連續數週無薪工作。由於人力短缺，從德州到紐約的主要機場都出現航班延誤，其中紐約拉瓜迪亞機場航班平均延誤超過2小時。

川普政府5日宣布，為緩解航管人員的壓力，將在全美40個高流量市場減少10％航班。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法