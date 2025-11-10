BBC麻煩大了！剪接演說惹議 川普致函將採取法律行動

川普致函BBC，威脅將針對該公司在紀錄片中對他演說內容的剪輯方式，採取法律行動。（法新社）

英國廣播公司（BBC）10日報導，美國總統川普已致函該公司，威脅將針對其在紀錄片中對他演說內容的剪輯方式，採取法律行動。

BBC總裁戴維（Tim Davie）和新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness），已於9日因被指控報導存有偏見，並誤導性剪輯川普於2021年1月6日在華府發表的演說而辭職。

當被問及川普威脅採取法律行動的信函時，BBC在聲明中表示：「我們將審閱該信函，並於適當時機回覆。」但未進一步說明。

稍早前，川普對戴維及圖內斯請辭表示歡迎，指控該紀錄片的剪輯方式是「試圖影響美國總統大選」。

這部長達1小時的紀錄片名為「川普：第二次機會？」（Trump: A Second Chance?），做為BBC代表性節目「廣角鏡」（Panorama）系列的1集，在2024年美國總統大選前幾天播出。

該節目將2021年演講中2段相隔近1小時的內容，剪接成單一片段，使畫面看起來像是川普呼籲支持者與他一同前往國會，並且「奮戰到底」。而被刪去的部分，則包括川普呼籲群眾「和平示威」的語句。

戴維在致全體員工的辭職信中寫道：「確實發生一些錯誤，身為總裁，我必須承擔最終責任。」圖內斯則表示，這場爭議損害BBC的聲譽，因此她選擇辭職，「因為最終責任在我」。

但圖內斯10日也為BBC記者辯護，反駁外界的偏見指控：「我們的記者都是努力工作的專業人士，致力於保持中立，我會捍衛他們的新聞工作。」「雖然確實會出錯，但BBC不存在制度性偏見。」

BBC董事會主席夏哈（Samir Shah）10日為該公司的「判斷錯誤」致歉，承認紀錄片剪輯方式確實給人一種直接呼籲暴力行動的印象。

川普稍後在其社群平台「真實社群」轉發英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）揭露該剪輯爭議的報導連結，感謝該報「揭露這些腐敗的『記者』。這些人非常不誠實，試圖操縱總統選舉。」他說這是「對民主的可怕打擊！」

