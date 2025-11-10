被團滅？中國航艦福建號服役 上將僅軍委副主席張升民出席

中國航空母艦「福建號」入列儀式，只有新任中央軍委副主席張升民1名上將出席，其餘均為中將。（取自中國國防部官網）

中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建號」5日在海南三亞某軍港入列服役。對比2019年「山東號」航艦入列時，眾多人民解放軍上將出席，福建號卻只有新任中央軍委副主席張升民上將1人，其他均為中將，反映解放軍在反腐大整肅之下，出現「上將凋零」局面。

香港「星島日報」10日報導，「軍委機關有關部門、南部戰區、海軍的負責同志」參加福建號入列儀式。中央電視台報導畫面顯示，海軍司令員胡中明、南部戰區司令員吳亞男、南部戰區政治委員王文全、中央軍委裝備發展部部長許學強4名上將都缺席。

請繼續往下閱讀...

原海軍政委袁華智上將上月已因「嚴重違紀違法」，被開除黨籍軍籍。

報導指出，做為中共中央委員會委員，胡中明、吳亞男、許學強上月已缺席20屆四中全會，王文全則有出席四中全會，此次缺席令人意外。

出席福建號入列式的是海軍副司令員崔玉忠中將、副政委冷少傑中將，據信2人代理司令員、政委，主持海軍工作。

星島日報上月報導，根據不完全統計，解放軍大反腐3年至今，共有28名上將落馬或「失蹤」。在中共20屆四中全會舉行前夕，國防部就宣布開除9名上將黨籍和軍籍，除袁華智外，還包括中央政治局委員、軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華，軍委政治工作部前常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心前常務副主任王秀斌，東部戰區前司令員林向陽、陸軍前政委秦樹桐、火箭軍前司令員王厚斌、武警部隊前司令員王春寧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法