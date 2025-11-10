為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    法前總統薩科茲入獄服刑 法院裁定上訴期間獲釋

    2025/11/10 22:19 中央社
    法國前總統薩科茲因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處5年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院今天裁定，薩科茲將在等待上訴審理期間獲釋。（法新社檔案照）

    法國前總統薩科茲因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處5年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院今天裁定，薩科茲將在等待上訴審理期間獲釋。（法新社檔案照）

    法國前總統薩科茲因親信涉非法收取政治獻金，遭法院以刑事共謀罪判處5年有期徒刑，上月入監服刑並提起上訴。上訴法院今天裁定，薩科茲將在等待上訴審理期間獲釋。

    薩科茲（Nicolas Sarkozy）被控共謀罪，在2007年法國總統競選期間，他的親信收取已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）的政治獻金，法院判定薩科茲有罪。不過，貪腐、接受非法競選資金等其他罪名，獲判無罪。

    薩科茲上月21日被監禁在巴黎的聖蒂監獄（La Sante），對於曾在2007年至2012年擔任法國總統的薩科茲來說，無疑是一次令人震驚的政治重擊。

    他一再否認自己有任何不當行為，並已提起上訴，他說，自己是報復和仇恨的受害者。他不會親自出庭，但會委託律師在上訴法院為其辯護。

    薩科茲入獄後，他的律師英格萊恩（Christophe Ingrain）表示，薩科茲並不符合任何「臨時拘留」的法律正當理由，他始終遵守司法程序。在法國刑法中，「臨時拘留」是為了包括防止犯罪繼續發生，或是確保被告能接受司法審判。

