    首頁 > 國際

    日本擬與歐美接軌調漲簽證費 台灣短期入境免簽不受影響

    2025/11/10 20:05 編譯孫宇青／綜合報導
    人潮如織的澀谷十字路口為東京著名旅遊景點。（歐新社）

    人潮如織的澀谷十字路口為東京著名旅遊景點。（歐新社）

    日本《共同社》10日引述知情人士披露，日本政府計畫在2026財政年度提高外國遊客簽證手續費，因為目前的費用與美國和歐洲相比明顯較低。至於台灣人目前短期入境日本免簽，預料影響不大。

    據報導，日本目前單次入境簽證費用為3000日圓（約台幣600元），兩次（含）以上入境簽證費用則為6000日圓。相較之下，美國商務或旅遊簽證費用為185美元（約台幣5735元），英國短期停留簽證的費用為127英鎊（約台幣5184元），加拿大為100加幣（約台幣2211元）。在歐元區國家，非歐盟公民的標準短期停留簽證費用則為90歐元（約台幣3225元）。

    這將是外務省自1978年開始蒐集相關數據以來首次簽證費調漲，政府計畫將部分新增收入用於應對「過度旅遊」（overtourism）問題，過度旅遊已導致熱門觀光勝地人滿為患和環境破壞。另外，目前日本是在核發簽證時收取手續費，未來也考慮改成和歐美相同的申請時收費，以避免有人輕易申請後放棄不取件。

    2024年，赴日外國旅客人數達到破紀錄的3687萬人次。今年上半年（1至6月）訪日外國旅客人數更達2151萬人次，較去年同期1777萬人次大幅成長，首次在半年內突破2000萬人次。日本政府推估，即使提高簽證手續費，訪日客也不會明顯下降，反倒能增加財政收入。

    《中央社》報導，目前約有120多個國家入境日本時需要申請短期簽證，主要為中國、越南、菲律賓等。去年發放簽證件數中，中國約524萬件最多，佔整體約70％；菲律賓約57萬件、越南約32萬件；以上3國合計佔約9成。日本若調高簽證費，對這3國影響最大。

    另一方面，美國、台灣、韓國、澳洲等74個國家與地區享有短期入境日本免簽證待遇。

    台灣人短期入境日本免簽證措施自2005年9月26日開始實施，若是觀光、療養、運動、訪友等目的，可免簽證入境日本90天，若是就業或有報償的活動，事前仍須取得相關簽證。

