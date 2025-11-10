為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    遏制芬太尼輸美 中國國家禁毒辦下令防範可製毒化學品及設備流失

    2025/11/10 21:20 中央社
    美國查扣的芬太尼與其他合成類鴉片物質走私品。（美聯社檔案照）

    美國查扣的芬太尼與其他合成類鴉片物質走私品。（美聯社檔案照）

    中國在「川習會」承諾努力阻止製造芬太尼的前體化學物流入美國後，中國官方今天除將美國、墨西哥、加拿大列入「出口易製毒化學品」管理國家目錄，中國國家禁毒辦今天也發布通告，要求全國企業及個人防範「製毒物品」和「非列管可製毒化學品」及設備流失。

    這項通告提到，相關單位和個人應「增強法律意識」，對既有合法用途、又可用於製毒的「非列管可製毒化學品」及設備，出口時應密切關注「美國、加拿大和墨西哥等高風險國家」的法律法規，防範法律風險。

    澎湃新聞報導，中國國家禁毒委員會辦公室為依法加強管控製毒物品，今天向「全社會」發布「關於防範製毒物品和非列管可製毒化學品及設備流失的通告」，作出13條要求。

    這項通告提到，為進一步規範「製毒物品」和「非列管可製毒化學品」及設備的生產、經營、運輸和進出口活動，防範流入非法管道，被不法分子用於從事違法犯罪活動，保護中國國企業和公民的合法權益，維護國家經濟安全和社會穩定，因此作出這些要求。

    中國國家禁毒辦表示，這13條要求涉及中國刑法、禁毒法、海關法、「易製毒化學品管理條例」等法律法規，對製毒物品犯罪、製毒共犯、偷逃稅款犯罪、走私犯罪、網路訊息發布及反洗錢和外匯管理相關規定，以及針對郵政、快遞、物流、國際貨運代理等企業及其他單位和個人，作出關於防範製毒物品相關違法犯罪的要求。

    中國國家禁毒辦提到，這些要求意在提醒中國相關企業和個人從事經營活動時，遵守國家相關法律法規，並防範境外法律風險，以維護中國企業和公民合法權益。

    通告中要求，相關單位和個人應「增強法律意識」，對既有合法用途、又可用於製毒的「非列管可製毒化學品」及設備，出口時應密切關注國際公約、相關進口國「特別是美國、加拿大和墨西哥等高風險國家」的法律法規，要求境外客戶根據其本國法律法規履行進口法律程序，防範法律風險。

    但通告也提到，中國相關單位和個人如遇外國執法部門「違法行使職權」，可充分運用法律手段維護自身安全與合法權益，並向中國駐外使領館尋求協助。

    美國總統川普（Donald Trump）日前與中國國家主席習近平在韓國釜山會談後，美國於美東時間4日正式調降因芬太尼對中國加徵關稅的10%，確立美中達成協議的關鍵部分。外電報導，中國在「川習會」後，承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。

    路透社引述2名知情人士表示，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）上週訪問中國，商討芬太尼及執法合作等議題。這次訪問是在美中領袖會晤，並在相關問題上取得「共識」後進行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播