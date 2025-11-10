香港立法會12月議員選舉 161名參選人均符合愛國愛港獲候選人資格

香港新一屆立法會161名參選人全部獲得候選人資格，可參加12月立法會議員選舉。圖為香港立法會開會情況。（法新社檔案照）

香港政務司長陳國基今天公布，161名新一屆立法會參選人全部獲得候選人資格，可參加12月的立法會議員選舉。

他說，候選人資格審查委員會今天開會，核實全部參選人均符合擁護基本法、效忠香港的要求及條件，裁定全部人提名有效。

香港新一屆立法會將於12月7日改選，外界一般預測，在缺乏泛民主派參與的多元競爭之下，本屆選舉將如同上屆一樣投票率不會太高，在30%至40%之間；以地方直選計算，上屆投票率為30.2%。

本屆香港立法會選舉已踏入第8屆，也是「反送中」運動結束及香港實施新選舉辦法之後的第2屆。

2019年香港爆發長達一年的「反送中」運動，2020年香港實施國安法，港府其後依照北京方面的決定，改變立法會選舉辦法，大致是候選人必須符合「愛國愛港」要求，以落實「愛國者治港」原則。

上屆立法會選舉於2021年底舉行，首次依照新選舉辦法進行改選，泛民主派基本上沒有參選，而即使他們參選，如果不改變原有政治立場，大概也不符合「愛國愛港」的條件，最終也會被褫奪候選人資格。

香港立法會有90個議席，由3種方式產生，即選舉委員會界別選出議員40人、功能團體界別選出議員30人、地方分區直接選舉界別選出議員20人。

