為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港立法會12月議員選舉 161名參選人均符合愛國愛港獲候選人資格

    2025/11/10 20:38 中央社
    香港新一屆立法會161名參選人全部獲得候選人資格，可參加12月立法會議員選舉。圖為香港立法會開會情況。（法新社檔案照）

    香港新一屆立法會161名參選人全部獲得候選人資格，可參加12月立法會議員選舉。圖為香港立法會開會情況。（法新社檔案照）

    香港政務司長陳國基今天公布，161名新一屆立法會參選人全部獲得候選人資格，可參加12月的立法會議員選舉。

    他說，候選人資格審查委員會今天開會，核實全部參選人均符合擁護基本法、效忠香港的要求及條件，裁定全部人提名有效。

    香港新一屆立法會將於12月7日改選，外界一般預測，在缺乏泛民主派參與的多元競爭之下，本屆選舉將如同上屆一樣投票率不會太高，在30%至40%之間；以地方直選計算，上屆投票率為30.2%。

    本屆香港立法會選舉已踏入第8屆，也是「反送中」運動結束及香港實施新選舉辦法之後的第2屆。

    2019年香港爆發長達一年的「反送中」運動，2020年香港實施國安法，港府其後依照北京方面的決定，改變立法會選舉辦法，大致是候選人必須符合「愛國愛港」要求，以落實「愛國者治港」原則。

    上屆立法會選舉於2021年底舉行，首次依照新選舉辦法進行改選，泛民主派基本上沒有參選，而即使他們參選，如果不改變原有政治立場，大概也不符合「愛國愛港」的條件，最終也會被褫奪候選人資格。

    香港立法會有90個議席，由3種方式產生，即選舉委員會界別選出議員40人、功能團體界別選出議員30人、地方分區直接選舉界別選出議員20人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播