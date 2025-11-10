為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    士兵邊境觸地雷斷腿 泰國總理中止與柬埔寨停火協議

    2025/11/10 18:04 編譯陳成良／綜合報導
    泰國士兵今年稍早在與柬埔寨接壤的烏汶叻差他尼府邊境地區搜索地雷。（美聯社檔案照）

    泰國士兵今年稍早在與柬埔寨接壤的烏汶叻差他尼府邊境地區搜索地雷。（美聯社檔案照）

    據「美聯社」10日報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）10日強硬宣布，將片面中止履行所有與柬埔寨之間由美國斡旋達成的停火協議條款。此舉的導火線，是數小時前2名泰國士兵在2國爭議邊境巡邏時觸發地雷爆炸，造成1人重傷斷腿，導致區域緊張情勢急速升級。

    根據泰國皇家陸軍聲明，這起事件發生於泰柬邊境的四色菊府（Sisaket）。1名士官在巡邏時誤踩地雷，導致其右腳當場被炸斷，另一名士兵也因爆炸衝擊波受傷。總理阿努廷對此怒指，事件顯示「針對我國國家安全的敵意，並未如我們所想的減少」。

    阿努廷宣布，在泰國的要求獲得滿足前，將中止所有協議行動。做為最直接的報復，泰國國防部長納塔彭（Natthaphon Narkphanit）證實，原定本週稍晚釋放18名柬埔寨戰俘的計畫將會「延後」。軍方表示，仍在調查引爆的地雷是舊雷還是新近埋設。

    泰柬兩國因領土爭端，今年7月下旬曾爆發一場造成數十人死亡的5日戰鬥。雙方在上月於馬來西亞簽署停火協議，同意撤除重武、清除地雷並釋放戰俘。然而，協議執行早已陷入僵局，泰國指控柬埔寨阻撓掃雷並埋設新地雷，柬埔寨則予以否認，並敦促泰方盡快放人。

    美國斡旋下的脆弱和平告終

    這份停火協議是在美國總統川普威脅若兩國不接受停火、將中止貿易優惠的強大壓力下，才於10月的東協峰會上簽署。如今隨著泰國片面中止行動，這份本就脆弱的和平協議前景已蒙上濃厚陰影。柬埔寨政府對此尚未做出回應。

