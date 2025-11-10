涉及2020大選被訴 川普全面赦免朱利安尼等近80盟友

美國總統川普（左）與其長期盟友、前紐約市長朱利安尼（右）。（法新社檔案照）

據福斯新聞（Fox News）10日報導，美國赦免律師馬丁（Ed Martin）於社群平台X公布，總統川普已簽署1份「全面、完整且無條件」的特赦令，赦免了包含前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）在內，近80名因涉及挑戰2020年大選結果而遭法律追訴的核心盟友。公告宣稱此舉為「終結國家不公」，但特赦令明確將川普本人排除在外。

根據公布的資訊，此次特赦範圍極廣，除了朱利安尼、前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、多次聲稱美國大選結果舞弊的律師鮑爾（Sidney Powell）與伊斯特曼（John Eastman）等核心人物外，總計涵蓋近80名相關人士。特赦令效力更延伸至在喬治亞州因試圖推翻選舉結果，而與川普一同被起訴的所有共同被告。

特赦令的官方文本將此行動定位為國家層級的療癒措施。文件宣稱：「這份公告終結了2020年總統大選後，對美國人民犯下的嚴重國家級不公義，並將繼續國家和解的進程。」

法律效力有限 無法豁免州級罪名

然而，這份總統特赦令的權力並非無限。法律專家指出，美國總統的特赦權僅限於聯邦罪行，對於各州層級的刑事指控，例如備受矚目的喬治亞州選舉干預案，並不具備法律效力。這意味著相關人士在州級法院面臨的起訴程序仍將繼續。

儘管發布了如此大規模的特赦，川普本人卻不在豁免之列。根據公告文件中的明確條款：「此特赦令不適用於美國總統。」據分析，此一決定留下了巨大的政治懸念，引發外界對其背後法律戰略與政治考量的廣泛揣測。

