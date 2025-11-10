為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    記錄歷史性瞬間！挪威團隊全球首次拍下野生虎鯨分娩

    2025/11/10 17:02 編譯陳成良／綜合報導
    挪威外海直擊全球首例野生虎鯨分娩，畫面顯示雌鯨產下幼鯨的瞬間，鯨群激起巨大水花，保護剛誕生的新生命。（圖：Orca Channel）

    挪威外海直擊全球首例野生虎鯨分娩，畫面顯示雌鯨產下幼鯨的瞬間，鯨群激起巨大水花，保護剛誕生的新生命。（圖：Orca Channel）

    據科學新聞網站《IFLScience》報導，一群主要由雌鯨與幼鯨組成的虎鯨群在挪威北部勞科亞島（Laukøya）附近水面出現異常激烈的活動，初期觀察顯示鯨群疑似圍繞1頭已死亡的幼鯨，部分船隻為避免干擾而撤離。

    為持續監測，「挪威虎鯨調查組織」（Norwegian Orca Survey）與「虎鯨頻道」（Orca Channel）部署了空拍機，並證實幼鯨仍有生命跡象。該組織在社群媒體上表示，「轉折點出現了，幼鯨還活著。牠在出生後的前15分鐘奮力掙扎，這可能解釋了鯨群的強烈活動，但隨後便開始自主游動。」

    雌鯨分娩瞬間曝光 鯨群形成保護圈

    研究人員確認產下幼鯨的雌鯨編號為NKW-591，該個體過去曾多次順利產仔。「虎鯨頻道」描述，「我們看到了最後一次推擠與幼鯨降臨的瞬間。整個鯨群隨後聚集，變得極為活躍，並在幼鯨周圍形成一個保護圈。」研究團隊觀察到，新生幼鯨背鰭略微彎曲，推測是在母體內受壓所致，預期將隨成長自然挺直。

    此前唯一記錄到的虎鯨分娩影像僅出現於「海洋世界」（SeaWorld）等圈養環境。原文指出，圈養環境對了解虎鯨自然行為的參考價值有限。該機構繁殖計畫飽受批評，2017年誕生的最後1頭幼鯨在3個月後死亡。挪威虎鯨調查組織表示，團隊計畫彙整資料並發表科學論文，並稱此事件為「歷史性的首例」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播