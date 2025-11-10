記錄歷史性瞬間！挪威團隊全球首次拍下野生虎鯨分娩

挪威外海直擊全球首例野生虎鯨分娩，畫面顯示雌鯨產下幼鯨的瞬間，鯨群激起巨大水花，保護剛誕生的新生命。（圖：Orca Channel）

據科學新聞網站《IFLScience》報導，一群主要由雌鯨與幼鯨組成的虎鯨群在挪威北部勞科亞島（Laukøya）附近水面出現異常激烈的活動，初期觀察顯示鯨群疑似圍繞1頭已死亡的幼鯨，部分船隻為避免干擾而撤離。

為持續監測，「挪威虎鯨調查組織」（Norwegian Orca Survey）與「虎鯨頻道」（Orca Channel）部署了空拍機，並證實幼鯨仍有生命跡象。該組織在社群媒體上表示，「轉折點出現了，幼鯨還活著。牠在出生後的前15分鐘奮力掙扎，這可能解釋了鯨群的強烈活動，但隨後便開始自主游動。」

雌鯨分娩瞬間曝光 鯨群形成保護圈

研究人員確認產下幼鯨的雌鯨編號為NKW-591，該個體過去曾多次順利產仔。「虎鯨頻道」描述，「我們看到了最後一次推擠與幼鯨降臨的瞬間。整個鯨群隨後聚集，變得極為活躍，並在幼鯨周圍形成一個保護圈。」研究團隊觀察到，新生幼鯨背鰭略微彎曲，推測是在母體內受壓所致，預期將隨成長自然挺直。

此前唯一記錄到的虎鯨分娩影像僅出現於「海洋世界」（SeaWorld）等圈養環境。原文指出，圈養環境對了解虎鯨自然行為的參考價值有限。該機構繁殖計畫飽受批評，2017年誕生的最後1頭幼鯨在3個月後死亡。挪威虎鯨調查組織表示，團隊計畫彙整資料並發表科學論文，並稱此事件為「歷史性的首例」。

