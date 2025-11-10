為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    加大施壓普廷 傳華盛頓支持歐盟動用6.7兆俄羅斯遭凍結資產

    2025/11/10 16:53
    歐盟長期就如何利用俄羅斯資產協助烏克蘭爭論不休。（歐盟）

    為加強對俄羅斯施壓促使停止對烏克蘭侵略，歐盟除了輪番制裁外，也審慎評估動用遭凍結的俄國資產。「路透」7日引述美國知情人士說法，在總統川普對俄立場越趨強硬之際，華府支持歐盟利用俄資產作為援助烏國工具。

    歐洲委員會近期提案，在不必將當前遭凍結資產沒收的情況下，讓歐盟各政府動用價值多達1850億歐元（約6.7兆台幣）的俄羅斯主權資產。對此，華盛頓「全然支持（歐盟）以及當前採取的步驟，利用這些資產作為工具。」

    莫斯科2022年2月對烏發動侵略後，美國及其盟友禁止與俄羅斯中央銀行和財政部的金融交易，封鎖約3000億俄羅斯主權資產流動。

    歐盟上月的提案遭俄羅斯資產主要看守國比利時反對，要求其他成員國必須承擔動用俄國資產所引發的衝突和後果才會同意。柏林政府7日指出，近日在比利時機場和軍事基地目睹的無人機騷擾，是莫斯科向布魯塞爾發出「切勿動用凍結資產」的訊息。克里姆林宮否認任何無人機有關的指控，但強調資產遭沒收的話會祭出嚴厲回應。

