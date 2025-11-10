高市早苗台灣有事說 中國：挑釁越線影響極其惡劣

中國外交部發言人林劍。（歐新社檔案照）

針對日本首相高市早苗日前在國會提出「台灣有事可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權，中國外交部發言人林劍今天聲稱，「日本領導人」公然發表「涉台錯誤言論」，「性質和影響極其惡劣」，中方強烈不滿、堅決反對，並敦促日方立即「停止挑釁越線」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍宣稱，「日本領導人」日前在國會「公然發表『涉台錯誤言論』，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背『一個中國』原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則」，與日本政府迄今所作的政治承諾嚴重不符，「性質和影響極其惡劣」。

他說，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

林劍聲稱，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。「日方領導人」有關言論「到底想向台獨勢力發出何種信號」？是否企圖「挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業」？究竟想把中日關係引向何方？

他宣稱，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭」勝利80週年，也是台灣光復80週年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本當政者「妄圖介入台海事務，既是對國際正義的踐踏、對戰後國際秩序的挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞」。

林劍又說，中方敦促日方立即停止干涉中國內政、停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。

高市早苗在7日在日本國會答詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況），伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。但她也說，仍要看實際發生的個別具體情況而定。

