薛劍嗆高市敢幫台灣就「斬首」 美駐日大使：真面目再次暴露無遺

美國駐日大使葛拉斯。（美聯社）

中國駐大阪總領事薛劍近日揚言要「斬首」日本首相高市早苗，輿論一片譁然。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今天（10日）跳出來酸，中共整天喊著說要當「好鄰居」，但嘴上說一套，做得又是另外一套。

高市早苗本月7日在日本眾院預算委員會上，被問到「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」時，直言若有戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊的情形，她認為就可能構成日本的存亡危機事態，台灣有事代表已進入極為嚴峻的局面，必須假設最壞情況進行應對。

請繼續往下閱讀...

依日本的安全保障法制，即使日本未直接遭受攻擊，只要與日本有密切關係的他國遭受武力攻擊，而政府認定此舉威脅日本的存亡，即可視為「存亡危機事態」，自衛隊就能行使集體自衛權。高市的回應意味著，若中國對台發動海上封鎖等行動，政府可能視情況將其認定為存亡危機事態，並許可自衛隊實際行使武力。

而薛劍隔天（8日）在X平台怒嗆：「如果膽敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子，你們真的做好覺悟了嗎？」其貼文曝光後引發日網撻伐，不少人要求將薛劍驅逐出境。隨著輿論延燒，薛劍已將該篇貼文刪除，但還是持續警告日本不要老是談「台灣有事就是日本有事」，以免造成無法挽回的判斷失誤和盲目行動，讓日本社會怒火越燒越旺。

對此，葛拉斯今天在X台平發文酸：「真面目再次暴露無遺。才不過幾個月前，中國駐大阪總領事薛劍才把以色列比作納粹德國，現在又公然威脅日本首相高市早苗和日本民眾。北京一天到晚喊著要當『好鄰居』，但嘴上說一套，做的又是另一套，該是拿出誠意的時候了。」

日本網友們也紛紛附和，「他的言論不僅是對首相的侮辱，也是對日本人民的侮辱。」、「威脅首相的行為徹底摧毀了我們兩國之間的信任，如果日本現在不採取強硬立場，中國就會得寸進尺」、「一個總領事如此失控，公然插手他國事務，只會暴露出該國的低劣水準」、「處理此事的唯一方法就是將他驅逐出境，視其為不受歡迎的人」、「日本不應允許這個粗魯惡毒的男人留在大阪，為了日本的安全，他應該立刻被趕出去，而且不得再踏入日本領土」。

The mask slips — again. Just a few months ago, @xuejianosaka compared Israel with Nazi Germany. Now, he threatens Prime Minister @takaichi_sanae and the Japanese people. Time for Beijing to behave like the “good neighbor” it talks repeatedly about — but fails repeatedly to… pic.twitter.com/QslQqirtPO — ジョージ・グラス駐日米国大使 （@USAmbJapan） November 10, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法