    首頁 > 國際

    中國裔日本參議員石平要求驅逐薛劍 將在國會徹底追究

    2025/11/10 16:10 駐日特派員林翠儀／東京10日報導
    日本參議員石平。（取自石平X）

    日本參議員石平。（取自石平X）

    中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X嗆聲要對日本首相高市早苗「砍頭」，經日本外務省抗議後雖然在9日已經撤文，但其發言爭議今天繼續在網路上延燒，中國裔的日本維新會參議員石平痛斥薛劍的言論令人髮指，已經越過底線，必須發起國民運動，將這類人物驅逐出境。

    石平10日於個人X上表示，這已非日本政府做出「抗議」就能了事的問題、文明國家日本和那種國家「建立戰略互惠關係」，根本就是不可能的事。「至少應將這名外交官驅逐出日本」。他並表示，會在即將召開的參議院外交防衛委員會上徹底追究此事。

    石平接受產經新聞訪問時分析薛劍發文的背景，認為高市早苗就任首相以來，對中國在台灣與維吾爾問題表明了堅定的立場。薛劍可能揣摸了習近平在外交上被壓制的情勢後，作出這種回應。他進一步推測，薛劍可能想為習主席洩憤，或藉此討好上司的歡心。

    石平批評指出，中國派任薛劍擔任大阪總領事，是輕視日本的證據，他並批評日本政府過去對薛劍等人的多次粗暴言論未有充分的回應，反而助長了其氣焰。

