美FBI局長密訪中國 討論芬太尼和執法問題

傳美國FBI局長巴特爾上週五密訪北京，討論芬太尼和執法問題。（美聯社）

《路透》10日獨家引述2名消息人士披露，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）7日訪問中國北京，翌日與中國官員舉行會談，討論類鴉片止痛劑芬太尼和執法問題。

據報導，美國總統川普和中國國家主席習近平上月底在南韓的會晤中，就遏制芬太尼等議題達成共識後，巴特爾不久便出訪中國，但相關消息並未經美中官方宣布。

中國商務部10日則宣布，將調整毒品相關前驅化學品目錄，並對向美國、加拿大和墨西哥出口某些化學品實施許可證制度。

川普上月與習近平會談後達成協議，將先前因芬太尼流入中國而對中國商品加徵的關稅減半至10％。川普在會談後告訴記者，習近平將「竭盡全力阻止」芬太尼流入美國。芬太尼是一種致命的合成鴉片類藥物，也是美國藥物過量致死的主要原因。

美國財政部長貝森特表示，新的共識細節將透過一個新的雙邊工作小組進行討論。目前尚不清楚巴特爾在訪中期間是否討論這項新機制。

這項協議標誌著川普政府官員的立場發生轉變。此前，他們一直堅持，在證明中國正在打擊芬太尼供應鏈之前，懲罰性措施將繼續有效。

中國官員則強烈捍衛其在芬太尼問題上的立場，稱他們已採取廣泛措施監管用於製造該毒品的原料化學品，並指責華府利用芬太尼問題進行「敲詐勒索」。

習近平與川普達成的協議不僅限於芬太尼，還包括中國恢復從美國購買大豆。北京方面則同意暫停10月宣布的稀土出口限制。

