為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美FBI局長密訪中國 討論芬太尼和執法問題

    2025/11/10 16:02 編譯孫宇青／綜合報導
    傳美國FBI局長巴特爾上週五密訪北京，討論芬太尼和執法問題。（美聯社）

    傳美國FBI局長巴特爾上週五密訪北京，討論芬太尼和執法問題。（美聯社）

    《路透》10日獨家引述2名消息人士披露，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）7日訪問中國北京，翌日與中國官員舉行會談，討論類鴉片止痛劑芬太尼和執法問題。

    據報導，美國總統川普和中國國家主席習近平上月底在南韓的會晤中，就遏制芬太尼等議題達成共識後，巴特爾不久便出訪中國，但相關消息並未經美中官方宣布。

    中國商務部10日則宣布，將調整毒品相關前驅化學品目錄，並對向美國、加拿大和墨西哥出口某些化學品實施許可證制度。

    川普上月與習近平會談後達成協議，將先前因芬太尼流入中國而對中國商品加徵的關稅減半至10％。川普在會談後告訴記者，習近平將「竭盡全力阻止」芬太尼流入美國。芬太尼是一種致命的合成鴉片類藥物，也是美國藥物過量致死的主要原因。

    美國財政部長貝森特表示，新的共識細節將透過一個新的雙邊工作小組進行討論。目前尚不清楚巴特爾在訪中期間是否討論這項新機制。

    這項協議標誌著川普政府官員的立場發生轉變。此前，他們一直堅持，在證明中國正在打擊芬太尼供應鏈之前，懲罰性措施將繼續有效。

    中國官員則強烈捍衛其在芬太尼問題上的立場，稱他們已採取廣泛措施監管用於製造該毒品的原料化學品，並指責華府利用芬太尼問題進行「敲詐勒索」。

    習近平與川普達成的協議不僅限於芬太尼，還包括中國恢復從美國購買大豆。北京方面則同意暫停10月宣布的稀土出口限制。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播