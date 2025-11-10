中國駐日大使吳江浩發文為薛劍背書 日網友痛斥：別干預他國內政

中國駐大阪總領事薛劍，對日本首相高市早苗做出「斬首」言論，中國駐日大使吳江浩（見圖）發文背書被砲轟。（圖擷自吳江浩X帳號）

中國駐日本大阪總領事薛劍8日在X發文，針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論放話要「斬首」，中國駐日大使吳江浩今（10日）也PO出文章，指稱鼓動「台灣有事就是日本有事」是一條不歸路，旋即被日本網友砲轟。

吳江浩在X帳號發文，宣稱「台灣是中國不可分割的一部分」，如何解決台灣問題是中國自己的事，鼓動「台灣有事就是日本有事」，是企圖將日本綁上分裂中國的戰車，最終將走上不歸歧路。

請繼續往下閱讀...

吳江浩文章內雖然沒有提到薛劍，但由於時機敏感因此被認為和此事有關，日本網友紛紛前來留言，有人指稱「台灣有事」是否會造成「日本有事」，應該由日本自己來決定，吳江浩的在X上的說法，等於是做出吳自己最討厭的「干預他國內政」行為。

還有日本網友痛批「台灣是中國不可分割的一部分」這句話是怎麼來的，如果真的是這樣的話，那吳江浩該如何解釋目前有美軍駐台（美國國會今年揭露約有500人）；另1名網友則認為中國這種恫嚇的方式只會成為日本的敵人，並且讓日本人更有危機感。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法