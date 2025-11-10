印度新德里空污指標飆至最高等級 引發罕見抗議

新德里被霧霾壟罩，能見度極差。（歐新社）

《美聯社》指出，印度首都新德里10日的空氣品質指標（AQI）飆至344，達到6個等級中最高的「有害」（褐紅）等級，市內被濃厚的霧霾籠罩，還瀰漫著刺鼻的氣味，促使居民走上街頭抗議，要求政府採取行動。

據報導，新德里空污程度飆升，公共衛生危機進一步惡化。9日，數百名家長和環保人士聚集在新德里的印度門，舉行1場罕見的抗議活動，敦促當局採取行動。許多人戴著口罩，舉著標語，其中1塊寫著：「我想呼吸。」

1位名叫梅格娜（Meghna）的抗議者說：「我只是一個關心現狀、憂心忡忡的普通公民，我們呼吸不到乾淨的空氣。」然而，警方隨後沒收了標語和橫幅，並要求抗議者解散，表示他們沒有獲得示威許可。

新德里日益惡化的空氣品質早已引發居民強烈不滿，他們飽受頭痛和持續咳嗽折磨。民眾對那些被指責互相推諉責任、卻不採取有效措施應對這個公共衛生危機的政治人物愈來愈感到失望。

新德里及其周邊地區擁有超過3000萬人口，常年名列全球污染最嚴重的城市。根據總部位於瑞士的空氣品質監測資料庫IQAir今年稍早發布的報告，全球十大污染最嚴重的城市中，印度佔據6席，而新德里仍是污染最嚴重的首都。

每到冬季，隨著鄰近邦的農民焚燒作物秸稈，氣溫降低導致煙霧滯留，並與車輛和工業排放物混合，新德里的空氣品質進一步惡化。由於新德里的冬季通常乾燥無風，有毒顆粒物難以清除，有時污染水準甚至會達到世界衛生組織（WHO）安全標準的20倍。

當局已暫時禁止建築施工，限制柴油發電機的使用，甚至嘗試增加人工降雨，但批評者指出，只有採取長期措施減少排放才能真正緩解空氣污染。

