法國前總統薩科茲入獄不到3週 法院今審理是否獲釋

法國法院預計將於今（10）日決定是否釋放前總統薩科茲（Nicolas Sarkozy）。薩科茲因參與1項旨在利用利比亞資金資助其2007年總統競選的刑事陰謀而被判處5年監禁，目前他入獄服刑還不到3週。

根據《法新社》報導，法國1家下級法院9月認定，薩科茲涉及收受利比亞前領導者格達費（Muammar Gaddafi）的非法資金用於其競選活動，並判處他5年監禁。薩科茲於10月21日入獄，成為首位被監禁的歐盟前國家領導，他的律師立即提出釋放申請。

巴黎上訴法院將於格林威治標準時間上午8時30分審理此案，薩科齊將透過視訊連線出庭。法院預計將於當日做出裁決。如果法院批准他的申請，他可能會立即獲釋。

雖下級法院以「案情極為嚴重」為由，下令薩科茲即使上訴也必需入獄服刑。但由於薩科茲已提起上訴，他再次被推定為無罪，因此法院將評估他是否需要審前羈押。

根據法國法律，只有在沒有其他辦法保護證據、防止證人作證、阻止他逃跑或再次犯罪等情況，才能將他繼續關押。否則薩科茲將被允許在司法監督下外出，並可能在佩戴電子腳鐐情況下被軟禁在家。

